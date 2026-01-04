Непогода. В аэропорту Алматы задерживают более 20 рейсов

В аэропорту Алматы задерживается вылет более 20 авиарейсов.

По официальным данным, на вылет задержаны свыше 20 рейсов, большинство — авиакомпании Air Astana (в том числе вылетающие по маршруту в Дели, Сеул, Бангкок, Мумбаи, Актау, Атырау и Шымкент). Также задерживаются рейсы из Китая, Индии, Ирана и Гонконга.

В авиакомпании Air Astana пояснили, что задержки связаны с неблагоприятными погодными условиями и операционными ограничениями для самолетов Airbus A320.

Пассажирам рекомендуют проверять статус рейса перед выездом в аэропорт.