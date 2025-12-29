20:05
USD 87.41
EUR 103.01
RUB 1.12
Техноблог

В Алматы для курьерской доставки будут использовать дроны

В Алматы для курьерской доставки будут использовать дроны. Пилотный проект запускают с января следующего года, сообщает Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана.

Меморандум о намерениях подписали глава ведомства и компания Freedom Lifestyle.

Пилотный запуск запланирован с января по март 2026-го. Дроны будут доставлять грузы массой до 10 килограммов (продукты, повседневные товары и лекарства) в радиусе до трех километров от двух точек, расположенных в верхней и средней части города.

Полеты будут выполнять в дневное время и только при благоприятных погодных условиях, причем маршруты выстроены преимущественно над парками, чтобы не беспокоить горожан.

Дроны смогут продолжить полет даже без интернета, на всякий случай оснащены парашютами. В них «прописаны» автовозврат на базу или безопасная посадка при нештатных ситуациях.

Операторов для дрон-доставки начали готовить еще зимой 2025 года — тогда же началось тестирование технологии в лабораторных условиях.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/356526/
просмотров: 210
Версия для печати
Материалы по теме
В аэропорту Алматы совершил экстренную посадку самолет Lufthansa
Эксплуатацию дронов в Кыргызстане хотят регулировать по международным стандартам
В Китае прошли испытания гексакоптера AR-E800 весом 800 килограммов
В Алматы сразу 10 микрорайонов охватил блэкаут: аварийное отключение
Центр Бишкека и частный сектор на севере накрыло смогом
В Алматы спецслужбы Казахстана предотвратили теракт
Алматы и Москва возобновляют прямое железнодорожное сообщение
Мечта домохозяйки. В Сингапуре начали мыть окна с помощью беспилотников
Алматинская ТЭЦ вошла в топ загрязнителей воздуха в мире
Лига чемпионов. «Реал Мадрид» полностью выкупил отель InterContinental в Алматы
Популярные новости
Узбекистан готовится к&nbsp;запуску первого национального космонавта на&nbsp;орбиту Узбекистан готовится к запуску первого национального космонавта на орбиту
Откуда появилась жизнь на&nbsp;Земле? NASA создало первую полную карту неба Откуда появилась жизнь на Земле? NASA создало первую полную карту неба
В&nbsp;Китае за&nbsp;две секунды разогнали вагон-платформу на&nbsp;магнитной тяге до&nbsp;700&nbsp;км/ч В Китае за две секунды разогнали вагон-платформу на магнитной тяге до 700 км/ч
Google разрешил пользователям менять адрес электронной почты Google разрешил пользователям менять адрес электронной почты
Бизнес
Сообщества устойчивого развития: коллективные форматы становятся новой нормой Сообщества устойчивого развития: коллективные форматы становятся новой нормой
Эксперты из&nbsp;37&nbsp;стран посетили Meet Global MICE Congress в&nbsp;Москве Эксперты из 37 стран посетили Meet Global MICE Congress в Москве
KFC рядом с&nbsp;теми, кому особенно важна поддержка KFC рядом с теми, кому особенно важна поддержка
Своевременная передача показаний счетчика газа&nbsp;&mdash; обязанность потребителей Своевременная передача показаний счетчика газа — обязанность потребителей
29 декабря, понедельник
20:02
Бишкекчан приглашают на новогодний концерт на площади Ала-Тоо Бишкекчан приглашают на новогодний концерт на площади А...
19:41
Минприроды объявило победителей конкурса «Самые чистые город и айыльный аймак»
19:20
В Алматы для курьерской доставки будут использовать дроны
19:00
«Өрт кечкен сөйкө». В Бишкеке прошла премьера военного сериала
18:36
Сообщества устойчивого развития: коллективные форматы становятся новой нормой