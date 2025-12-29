В Алматы для курьерской доставки будут использовать дроны. Пилотный проект запускают с января следующего года, сообщает Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана.

Меморандум о намерениях подписали глава ведомства и компания Freedom Lifestyle.

Пилотный запуск запланирован с января по март 2026-го. Дроны будут доставлять грузы массой до 10 килограммов (продукты, повседневные товары и лекарства) в радиусе до трех километров от двух точек, расположенных в верхней и средней части города.

Полеты будут выполнять в дневное время и только при благоприятных погодных условиях, причем маршруты выстроены преимущественно над парками, чтобы не беспокоить горожан.

Дроны смогут продолжить полет даже без интернета, на всякий случай оснащены парашютами. В них «прописаны» автовозврат на базу или безопасная посадка при нештатных ситуациях.

Операторов для дрон-доставки начали готовить еще зимой 2025 года — тогда же началось тестирование технологии в лабораторных условиях.