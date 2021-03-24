В Москве избран новый руководитель кыргызской диаспоры

Фото кыргызской диаспоры. Главой кыргызской диаспоры в Москве и стал Кубанычбек Осмонбеков

Главой кыргызской диаспоры в Москве и Московской области стал 36-летний Кубанычбек Осмонбеков. Об этом 24.kg сообщили представители диаспоры.

Кубанычбек Осмонбеков является основателем Международной ассоциации предпринимателей КР И РФ, членом комитета по связям с соотечественниками за рубежом при президенте Кыргызстана. Кроме того, он — президент профессиональной лиги по MMA AIKOL FC и учредитель журнала «Деловая аудитория».

На этом посту он сменил Раимкула Арзыматовича, который руководил объединением кыргызской диаспоры последние пять лет.