COVID-19. Предпосылок для отмены офлайн-обучения в школах нет

Предпосылок, чтобы дети не вернулись в школы в четвертой четверти, пока нет. Об этом 24.kg сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Нурболот Усенбаев.

По его словам, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации, но сейчас предпосылок запрещать возобновление обучения в традиционном формате нет. «Для этого должно быть большое количество больных среди школьников и зафиксирована передача вируса в школах. Все случаи отслеживаются, и при малейших признаках начинаем реагировать: школы закрывать, классы отправлять на онлайн», — сказал он.

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Нурболот Усенбаев добавил, что сейчас идет небольшой рост заболеваемости. «Эффективное число — выше единицы. Но чем меньше заболевших, тем более ощутима разница. Чтобы вычислить темпы прироста, берутся двухнедельные показатели. Когда он начинается в сторону плюсовых результатов, то это говорит, что ситуация начинает напрягаться и мы должны быть готовы к дальнейшему развитию событий. У нас пока темп прироста идет на отрицательных показателях», — отметил он.

Напомним, ранее первый вице-премьер-министр Артем Новиков сообщил, что с 1 апреля в традиционном формате начнут обучаться все школьники Кыргызстана.