Сторонники Тилекмата Куренова собрались возле Свердловского суда

Сторонники задержанного активиста Тилекмата Куренова собрались возле Свердловского районного суда Бишкека.

Фото 24.kg. Сторонники Тилекмата Куренова

В Свердловском районном суде начался процесс по избранию меры пресечения активисту. Политик Жениш Молдокматов сообщил, что изначально санкцию планировали провести в Первомайском районном суде столицы, но позже материалы передали сюда.

Напомним, активиста Тилекмата Куренова задержали 15 марта. Ближе к ночи в его доме провели обыск. Тилекмат Куренов был одним из организаторов и модератором мирного митинга против новой редакции Конституции возле «Белого дома». Вчера также стало известно, что обыск провели и в доме другого организатора митинга — политика Жениша Молдокматова.