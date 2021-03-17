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Общество

Сторонники Тилекмата Куренова собрались возле Свердловского суда

Сторонники задержанного активиста Тилекмата Куренова собрались возле Свердловского районного суда Бишкека. 

24.kg
Фото 24.kg. Сторонники Тилекмата Куренова

В Свердловском районном суде начался процесс по избранию меры пресечения активисту. Политик Жениш Молдокматов сообщил, что изначально санкцию планировали провести в Первомайском районном суде столицы, но позже материалы передали сюда.

Напомним, активиста Тилекмата Куренова задержали 15 марта. Ближе к ночи в его доме провели обыск. Тилекмат Куренов был одним из организаторов и модератором мирного митинга против новой редакции Конституции возле «Белого дома». Вчера также стало известно, что обыск провели и в доме другого организатора митинга — политика Жениша Молдокматова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186741/
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