В Бишкеке построят медицинский центр за $9,2 миллиона

Правительство Катара выделило $9,24 миллиона на строительство нового девятиэтажного корпуса Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии. Об этом сообщил руководитель медучреждения Сабырбек Джумабеков на своей странице в Facebook .

По его словам, накануне в центре состоялась встреча с послом Катара в КР Абдуллой бин Ахмедом Аль-Сулайити.

«На встрече катарская делегация сообщила о выделении $9 миллионов 240 тысяч на целевое строительство нового современного девятиэтажного корпуса на 420 коек для Центра травматологии и ортопедии. Он будет оснащен передовой технологией и оборудованием. Это стопроцентный грант, безвозмездный. Тендер проводится со стороны посольства, до завершения строительства будет находиться под его контролем», — написал медик.