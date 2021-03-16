12:13
USD 84.80
EUR 101.23
RUB 1.16
Общество

В Бишкеке построят медицинский центр за $9,2 миллиона

Правительство Катара выделило $9,24 миллиона на строительство нового девятиэтажного корпуса Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии. Об этом сообщил руководитель медучреждения Сабырбек Джумабеков на своей странице в Facebook .

По его словам, накануне в центре состоялась встреча с послом Катара в КР Абдуллой бин Ахмедом Аль-Сулайити.

«На встрече катарская делегация сообщила о выделении $9 миллионов 240 тысяч на целевое строительство нового современного девятиэтажного корпуса на 420 коек для Центра травматологии и ортопедии. Он будет оснащен передовой технологией и оборудованием. Это стопроцентный грант, безвозмездный. Тендер проводится со стороны посольства, до завершения строительства будет находиться под его контролем», — написал медик.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186590/
просмотров: 841
Версия для печати
Материалы по теме
Скончалась педиатр и кандидат медицинских наук Дамира Абдыкадырова-Шукурова
На компенсации медикам в 2021 году предусмотрено 470 миллионов сомов
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразился один медработник
В Кыргызстане за последние сутки нет зараженных коронавирусом медиков
В Кыргызстане за последние сутки заболевших коронавирусом медиков нет
В Кыргызстане еще четыре медика заразились коронавирусом
В Кыргызстане за сутки COVID-19 заразился еще один медик
В Кыргызстане еще два медика заразились коронавирусом
Пандемия на Иссык-Куле. Как боролись с коронавирусом сельские медики
В Кыргызстане еще один медик заразился коронавирусом
Популярные новости
В&nbsp;муфтияте Кыргызстана определились с&nbsp;датой начала Орозо В муфтияте Кыргызстана определились с датой начала Орозо
Прогноз погоды в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;14&nbsp;марта: снег Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 марта: снег
В&nbsp;Сокулуке родила 15-летняя девочка. Мать подростка отозвала заявление В Сокулуке родила 15-летняя девочка. Мать подростка отозвала заявление
Знаете, какие изменения вносятся в&nbsp;Конституцию? Опрос Знаете, какие изменения вносятся в Конституцию? Опрос
Бизнес
Получайте переводы из&nbsp;&laquo;Сбербанк Онлайн&raquo; Получайте переводы из «Сбербанк Онлайн»
BSK Сapital Group разъясняет детали строительства на&nbsp;участке в&nbsp;6-м микрорайоне BSK Сapital Group разъясняет детали строительства на участке в 6-м микрорайоне
Вице-президент UPT: Наша цель&nbsp;&mdash; расширить сотрудничество между&nbsp;КР и&nbsp;Турцией Вице-президент UPT: Наша цель — расширить сотрудничество между КР и Турцией
&laquo;Книжный портал&raquo; MegaCom: участвуй в&nbsp;акции и&nbsp;выиграй бестселлеры от&nbsp;&laquo;Раритета&raquo; «Книжный портал» MegaCom: участвуй в акции и выиграй бестселлеры от «Раритета»
16 марта, вторник
12:04
COVID-19. Медработнику ИВС ГУВД Бишкека не выплатили компенсацию COVID-19. Медработнику ИВС ГУВД Бишкека не выплатили ко...
11:55
Узбекско-Кыргызский фонд развития приступает к работе. Соглашение подписано
11:54
Депутат требует проверить имущество ректора Аграрного университета
11:39
«Северэлектро» отключит 8 тысяч 500 абонентов за долги
11:34
Из Ирака в Кыргызстан возвращено 79 детей