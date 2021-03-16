Кыргызстан пока не давал согласия на вакцину AstraZeneca, но и не отказывался от нее. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, необходимо дождаться результатов третьей клинической фазы испытаний. «Если она пройдет без осложнений, только тогда будем решать. В рамках программы COVAX нам предоставят 1,2 миллиона доз вакцины. Какую мы выберем, такую и дадут», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Он добавил, что 19 марта ожидается прибытие китайской вакцины (гумпомощь в виде 150 тысяч доз). Российскую поставят «тоже на днях». Сроки поставок вакцины по программе COVAX министр не уточнил.

Отметим, что европейские страны приостанавливают применение вакцины AstraZeneca после случаев появления побочной реакции на препарат.