Все больше стран приостанавливают использование вакцины AstraZeneca. Об этом пишет немецкое издание Deutsche Welle.
По его данным, правительство Нидерландов заявило, что приостановит использование вакцины AstraZeneca до 29 марта включительно в качестве меры предосторожности после серии сообщений о возможных серьезных побочных эффектах из Дании и Норвегии.
Представители здравоохранения Ирландии также порекомендовали приостановить использование вакцины. В свою очередь министр здравоохранения Ирландии Стивен Донелли отметил, что это профилактическая мера.
Сообщается, что власти будут ждать результатов расследования со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA).
Отметим, Кыргызстан ждет 1,2 миллиона бесплатных доз AstraZeneca в рамках программы COVAX.
Напомним, препарат британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca разработан при участии Оксфордского университета, из-за чего его называют также «оксфордской вакциной». Анализ клинических испытаний вакцины показал ее среднюю эффективность на уровне 70 процентов.