Все больше стран приостанавливают использование вакцины AstraZeneca. Об этом пишет немецкое издание Deutsche Welle.

По его данным, правительство Нидерландов заявило, что приостановит использование вакцины AstraZeneca до 29 марта включительно в качестве меры предосторожности после серии сообщений о возможных серьезных побочных эффектах из Дании и Норвегии.

Представители здравоохранения Ирландии также порекомендовали приостановить использование вакцины. В свою очередь министр здравоохранения Ирландии Стивен Донелли отметил, что это профилактическая мера.

Сообщается, что власти будут ждать результатов расследования со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

Нидерланды и Ирландия присоединились к ряду стран Европейского союза, временно прекративших использование вакцины. Первыми от применения препарата отказались в Австрии. Затем вакцинацию временно приостановили в Дании, Норвегии, Исландии, Эстонии, Литве, Люксембурге и Латвии. Позднее одну партию препарата запретила и Италия. Вслед за Италией решение пока не использовать препарат из этой партии приняла Румыния. Вакцинацию этим препаратом приостановили и в Болгарии.

Отметим, Кыргызстан ждет 1,2 миллиона бесплатных доз AstraZeneca в рамках программы COVAX.

Напомним, препарат британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca разработан при участии Оксфордского университета, из-за чего его называют также «оксфордской вакциной». Анализ клинических испытаний вакцины показал ее среднюю эффективность на уровне 70 процентов.