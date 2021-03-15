18:16
USD 84.80
EUR 101.18
RUB 1.15
Общество

Все больше стран приостанавливают использование вакцины AstraZeneca

Все больше стран приостанавливают использование вакцины AstraZeneca. Об этом пишет немецкое издание Deutsche Welle.

По его данным, правительство Нидерландов заявило, что приостановит использование вакцины AstraZeneca до 29 марта включительно в качестве меры предосторожности после серии сообщений о возможных серьезных побочных эффектах из Дании и Норвегии.

Представители здравоохранения Ирландии также порекомендовали приостановить использование вакцины. В свою очередь министр здравоохранения Ирландии Стивен Донелли отметил, что это профилактическая мера.

Сообщается, что власти будут ждать результатов расследования со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

Читайте по теме
«На днях». В Минздраве не могут сказать, когда поступят вакцины от COVID-19
Нидерланды и Ирландия присоединились к ряду стран Европейского союза, временно прекративших использование вакцины. Первыми от применения препарата отказались в Австрии. Затем вакцинацию временно приостановили в Дании, Норвегии, Исландии, Эстонии, Литве, Люксембурге и Латвии. Позднее одну партию препарата запретила и Италия. Вслед за Италией решение пока не использовать препарат из этой партии приняла Румыния. Вакцинацию этим препаратом приостановили и в Болгарии.

Отметим, Кыргызстан ждет 1,2 миллиона бесплатных доз AstraZeneca в рамках программы COVAX.

Напомним, препарат британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca разработан при участии Оксфордского университета, из-за чего его называют также «оксфордской вакциной». Анализ клинических испытаний вакцины показал ее среднюю эффективность на уровне 70 процентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186485/
просмотров: 297
Версия для печати
Материалы по теме
У детей забрали реабилитационный центр на Иссык-Куле. Землю отдали Медакадемии
Драка с поножовщиной в Кара-Суу. В Минздраве рассказали о характере ранений
Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Кыргызстане
Чем нас лечат? Репортаж из главной лаборатории по проверке медикаментов
Россия передала Минздраву Кыргызстана новое оборудование для лабораторий
Взрыв газа в доме в поселке ГЭС-2. Стали известны подробности
Минздрав получил 4 тонны медицинского груза от посольства Великобритании и ВОЗ
Когда есть что скрывать, или Почему Минздрав не рад общественному совету
Против ликвидации Минтруда и соцразвития выступили НПО
Минздрав и Минсоцразвития объединили, используя опыт России
Популярные новости
В&nbsp;муфтияте Кыргызстана определились с&nbsp;датой начала Орозо В муфтияте Кыргызстана определились с датой начала Орозо
Жаныша Бакиева видели в&nbsp;Алматы и&nbsp;даже сфотографировали. Проверяем Жаныша Бакиева видели в Алматы и даже сфотографировали. Проверяем
Мне здесь тесно. Алия Шагиева рассказала о&nbsp;желании уехать из&nbsp;Кыргызстана Мне здесь тесно. Алия Шагиева рассказала о желании уехать из Кыргызстана
Прогноз погоды в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;14&nbsp;марта: снег Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 марта: снег
Бизнес
Вице-президент UPT: Наша цель&nbsp;&mdash; расширить сотрудничество между&nbsp;КР и&nbsp;Турцией Вице-президент UPT: Наша цель — расширить сотрудничество между КР и Турцией
&laquo;Книжный портал&raquo; MegaCom: участвуй в&nbsp;акции и&nbsp;выиграй бестселлеры от&nbsp;&laquo;Раритета&raquo; «Книжный портал» MegaCom: участвуй в акции и выиграй бестселлеры от «Раритета»
Требуем законности. Дольщики объекта в&nbsp;12-м микрорайоне обратились к&nbsp;президенту Требуем законности. Дольщики объекта в 12-м микрорайоне обратились к президенту
Футбольные судьи Кыргызстана и&nbsp;Узбекистана подписали меморандум о&nbsp;партнерстве Футбольные судьи Кыргызстана и Узбекистана подписали меморандум о партнерстве
15 марта, понедельник
18:15
В Джалал-Абаде на улице Манаса сняли металлические люки. Воров разыскивают В Джалал-Абаде на улице Манаса сняли металлические люки...
18:00
Знаете, какие изменения вносятся в Конституцию? Опрос
17:58
Правозащитники встревожены угрозами в адрес журналистов и активистов в Оше
17:55
Все больше стран приостанавливают использование вакцины AstraZeneca
17:46
Причастен к выводу денег из страны. ГКНБ разыскивает Бахтияра Жолдошбаева