Скончалась педиатр и кандидат медицинских наук Дамира Абдыкадырова-Шукурова

Скончалась сестра эколога Эмиля Шукурова кандидат медицинских наук Дамира Абдыкадырова-Шукурова. Об этом 24.kg сообщил ее сын Азамат Абдыкадыров.

По его словам, Дамира Абдыкадырова-Шукурова умерла на 79-м году жизни сегодня утром. Она долгое время болела.

«Она была выдающимся педиатром нашего времени, всю жизнь работала для людей. Ее знала вся страна, особенно Нарынская область, куда она поехала совсем юным врачом. Начинала участковым. Проработав 45 лет, руководила областной детской больницей, была директором медучилища, защитила первую кандидатскую по Нарынской области. До последнего вздоха она думала о своих пациентах», — рассказал Азамат Абдыкадыров.