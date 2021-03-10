Кыргызстанец в Москве спас упавшего на рельсы мужчину

Кыргызстанец в московском метро спас мужчину, который упал на рельсы. Об этом сообщил пользователь Кенжебек Шайлообаев на своей странице в Facebook.

По его словам, инцидент произошел накануне в Москве.

«Наш соотечественник спас россиянина, который упал на рельсы в метро. Его имя — Сыймыкбек Алмазбек уулу, и он оправдывает свое имя. 9 марта на станции метро «Текстильщики» он рисковал жизнью, вытаскивая мужчину, который упал на рельсы. Он был не один, там был еще один парень — чеченец. Тем временем многие мужчины стояли и наблюдали за происходящим, — написал мужчина.