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Общество

Кыргызстанец в Москве спас упавшего на рельсы мужчину

Кыргызстанец в московском метро спас мужчину, который упал на рельсы. Об этом сообщил пользователь Кенжебек Шайлообаев на своей странице в Facebook.

По его словам, инцидент произошел накануне в Москве.

«Наш соотечественник спас россиянина, который упал на рельсы в метро. Его имя — Сыймыкбек Алмазбек уулу, и он оправдывает свое имя. 9 марта на станции метро «Текстильщики» он рисковал жизнью, вытаскивая мужчину, который упал на рельсы. Он был не один, там был еще один парень — чеченец. Тем временем многие мужчины стояли и наблюдали за происходящим, — написал мужчина.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186016/
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