В Бишкек приедут представители исследовательского института Высшей школы экономики и наградят призеров Международной олимпиады молодежи — 2021. Об этом сообщается на официальном сайте вуза.

Они также проведут отборочные мероприятия для абитуриентов, поступающих в этом году.

12 марта делегация ВШЭ посетит Российский центр науки и культуры в Бишкеке и встретится с коллегами из международного блока университета КРСУ, а также его студентами и стажерами. 13 марта победителям и призерам олимпиады вручат подарки.

Подробнее о программе мероприятий можно посмотреть на сайте Высшей школы экономики.