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Общество

Кыргызстанцы могут бесплатно обследоваться на заболевание почек

Во избежание заболеваний почек каждому гражданину Кыргызстана предоставляется возможность бесплатно обследоваться в ЦСМ или ГСВ. Об этом сообщили в пресс-службе ФОМС при Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По ее данным, для этого необходимо приписаться в ЦСМ/ГСВ по месту жительства, проконсультироваться у участкового врача и получить направление на лабораторные исследования. После чего можно бесплатно сдать анализы из «базового пакета медицинских услуг». В частности: общий анализ крови, общий анализ мочи, микроскопия мочевого осадка, на определение сахара в крови и в моче.

«Коварство заболеваний почек заключается в том, что они могут многие годы не давать знать о себе, не вызывать никаких жалоб. Обнаружить их можно только пройдя медицинское обследование, сдав анализы мочи и крови. Поэтому важно следить за состоянием своих почек: регулярно проходить медицинское обследование, оценивающее функциональное состояние почек, и вести образ жизни, сохраняющий здоровье почек», — отметили в ФОМС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185858/
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