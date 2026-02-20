Внедрить нацрегистр пациентов с хронической болезнью почек предлагают в КР

В Кыргызстане нужно внедрить национальный регистр пациентов с хронической болезнью почек (ХБП) с интеграцией в систему онлайн-здравоохранения EHealth. Об этом говорится в отчете главных внештатных специалистов Минздрава КР.
По их данным, формирование электронного регистра больных с ХБП различных стадий ранее рассматривалось Центром электронного здравоохранения. Однако в связи с расформированием центра вопрос остался нерешенным.
По данным врачей, в отсутствие регистра невозможно обеспечить:
- достоверный мониторинг динамики ХБП,
- своевременную маршрутизацию на трансплантацию,
- планирование потребностей в диализных и трансплантационных мощностях,
- контроль за исполнением госпрограммы трансплантации.
Специалисты предлагают поручить соответствующему подразделению Минздрава завершить разработку и запуск единой базы данных ХБП в ускоренном режиме с обеспечением интеграции с регистрами диализа и трансплантации.
Ранее сообщалось, что во всем мире отмечается неуклонный рост числа пациентов с хронической болезнью почек (ХБП). По последним данным Министерства здравоохранения, в Кыргызстане более 4 тысяч человек получают гемодиализ, на что государство выделяет 2,5 миллиарда сомов.
Бедность, трудовая миграция, слабая информированность населения являются, по словам врачей, причиной низкой мотивации пациентов проходить профилактическое обследование, низкой приверженности к своевременной диагностике и лечению.