Общество

Внедрить нацрегистр пациентов с хронической болезнью почек предлагают в КР

В Кыргызстане нужно внедрить национальный регистр пациентов с хронической болезнью почек (ХБП) с интеграцией в систему онлайн-здравоохранения EHealth. Об этом говорится в отчете главных внештатных специалистов Минздрава КР.

По их данным, формирование электронного регистра больных с ХБП различных стадий ранее рассматривалось Центром электронного здравоохранения. Однако в связи с расформированием центра вопрос остался нерешенным.

По данным врачей, в отсутствие регистра невозможно обеспечить:

  • достоверный мониторинг динамики ХБП,
  • своевременную маршрутизацию на трансплантацию,
  • планирование потребностей в диализных и трансплантационных мощностях,
  • контроль за исполнением госпрограммы трансплантации.

Специалисты предлагают поручить соответствующему подразделению Минздрава завершить разработку и запуск единой базы данных ХБП в ускоренном режиме с обеспечением интеграции с регистрами диализа и трансплантации.

Пациентов с хронической болезнью почек все больше. О причинах рассказала врач

Ранее сообщалось, что во всем мире отмечается неуклонный рост числа пациентов с хронической болезнью почек (ХБП). По последним данным Министерства здравоохранения, в Кыргызстане более 4 тысяч человек получают гемодиализ, на что государство выделяет 2,5 миллиарда сомов.

Бедность, трудовая миграция, слабая информированность населения являются, по словам врачей, причиной низкой мотивации пациентов проходить профилактическое обследование, низкой приверженности к своевременной диагностике и лечению.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/362908/
