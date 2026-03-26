Общество

В Бишкеке провели очередную бесплатную операцию по пересадке почки

В Кыргызстане развитие трансплантологии становится одним из приоритетных направлений системы здравоохранения.

По данным пресс-службы Минздрава, благодаря господдержке и профессионализму отечественных специалистов высокотехнологичные операции сегодня успешно проводятся внутри страны, позволяя спасать жизни граждан без необходимости выезда за рубеж.

Фото Минздрава

Сегодня, 26 марта, в Национальном центре охраны материнства и детства (НЦОМиД) в Бишкеке проведена очередная трансплантация почки 29-летнему пациенту. Операция выполнена на бесплатной основе.
