Минкультуры не готово комментировать отмену коммерческих спектаклей в Оперном

Министерство культуры, информации и спорта пока не готово комментировать заявление директора Кыргызского национального академического театра оперы и балета об отмене коммерческих спектаклей.

Ранее Керим Турапов сообщил, что зарубежных артистов больше приглашать не будут. В пресс-службе ведомства пообещали уточнить у него лично причины такого решения.

Отметим, на сайте театра опубликован репертуар. На 28 марта запланирована опера Джузеппе Верди «Травиата» с участием солистов оперы Московского академического музыкального театра имени К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко, лауреатов международных конкурсов Марии Маакеевой и Александра Нестеренко. Организатор вечера — ОФ «Радужка».

Фото Скрин с сайта КНАТОиБ

Напомним, местная труппа отказалась участвовать в балете «Лебединое озеро» с участием российских звезд 6 марта. Артисты заявили, что за работу в коммерческих проектах им ничего дополнительно не платят.