«Шедевры мирового балета» в Бишкеке: пять лет вдохновения, сцен и звезд

Международный фестиваль «Шедевры мирового балета» стал не только культурной визитной карточкой Кыргызстана, но и магнитом для звезд мировой сцены. В этом году 23-24 мая он пройдет в Бишкеке пятый раз.

О том, как все начиналось, с какими вызовами пришлось столкнуться и каким будет следующий этап развития проекта, рассказывает его вдохновитель — генеральный директор компании «Арт Классик KG», солист балета, мастер сцены Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени А.Малдыбаева Атабек Садыркулов.

— Как родилась идея создания фестиваля «Шедевры мирового балета»?

— Она возникла из внутренней потребности развивать балетное искусство в Кыргызстане на международном уровне. Мы хотели создать площадку, где классика и современные интерпретации могли бы встретиться, вдохновляя как профессионалов, так и молодежь. Первый фестиваль был прыжком в неизвестность, но мы точно знали: он нужен стране.

— Чем запомнился первый фестиваль?

— Он был очень волнительным. Не все шло по плану, не хватало ресурсов, опыта, но была огромная команда единомышленников. Самое сложное — убедить артистов мирового уровня приехать в Бишкек. Мы это сделали. Первый фестиваль назывался «Атабек Садыркулов приглашает: звезд балета Казахстана, Узбекистана, Японии и Кыргызстана».

Фото организаторов мероприятия. Фестиваль «Шедевры мирового балета». Архивное фото

— Пять лет — это серьезная история. Что вы считаете главным достижением фестиваля?

— Мы вывели Кыргызстан на карту балетного мира. За это время у нас выступали солисты Большого театра, Мариинского театра, Московского театра балета имени Смирнов-Голованова, Челябинского театра, Казахского национального театра оперы и балета имени Абая, Астана-опера, Большого театра Узбекистана и другие. Для нас большая честь, что артисты возвращаются и говорят о высоком уровне организации.

— Как изменилась география участников за эти годы?

— Сейчас у нас артисты из более 10 музыкальных театров. Если раньше приглашение принимали осторожно, то теперь многие пишут первыми, хотят быть частью проекта.

— Чем юбилейный фестиваль отличается от предыдущих?

— Это своего рода итог. Мы представляем особые программы: премьеры, гала-вечера, мастер-классы. Впервые представим совместную постановку с участием кыргызских и зарубежных артистов — это очень важно для обмена опытом.

Фото организаторов мероприятия. Фестиваль «Шедевры мирового балета». Архивное фото

— Особенно уникальным и важным было проведение гала-концерта, посвященного 90-летию народного артиста КР, танцовщика и гениального балетмейстера Урана Сарбагишева в апреле 2024 года. Балетный фестиваль проходил три дня: первый день легендарный балет «Спартак» Арама Хачатуряна(Кнатоб имени А.Малдыбаева), второй — «Лебединое озеро» Петра Чайковского (солисты Мариинского театра Раманбек Бейшеналиев и Лилия Орехова), третий — гала-концерт звезд балета.

Этим фестивалем мы хотели отдать дань глубокого уважения и благодарности выдающемуся мастеру сцены, педагогу и наставнику. Его имя по праву вписано в золотой фонд кыргызского хореографического искусства. Мы хотели провести мероприятие в память о его творчестве его мастерстве и жизненном пути, чтобы имя Урана Сарбагишева осталось ярким примером для будущих поколений артистов балета.

Фото организаторов мероприятия. Фестиваль «Шедевры мирового балета». Архивное фото

— Мы организуем мастер-классы, творческие встречи, лекции. Очень важно, чтобы молодые танцоры видели живые примеры мирового уровня. Это мотивирует и дает ориентир.

— Как реагирует молодое поколение на такие форматы?

— С огромным интересом. Многие участники мастер-классов потом поступают в ведущие академии, возвращаются и уже выступают на сцене нашего фестиваля. Это лучший показатель успеха.

— С какими трудностями чаще всего сталкиваетесь?

— Организация на международном уровне требует ресурсов, логистики, дипломатии. Но когда ты видишь полный зал и восторженные глаза — все трудности забываются.

Фото организаторов мероприятия. Фестиваль «Шедевры мирового балета». Архивное фото

— Это синергия государства, частных партнеров, друзей. Компания «Арт Классик KG» координирует весь процесс: от идеи до финального поклона.

— Как вам удается удерживать внимание публики?

— Мы никогда не повторяемся. Каждый фестиваль — это новое художественное решение. Публика ценит искренность и уровень исполнения.

— Как оцениваете вклад фестиваля в развитие балета в Кыргызстане?

— Он огромен. Повысился интерес к профессии, растет уровень исполнителей, появляются новые студии и инициативы. Мы видим реальные изменения.

Фото организаторов мероприятия. Фестиваль «Шедевры мирового балета». Архивное фото

— Безусловно. И это, пожалуй, самое ценное. Видеть, как загораются новые имена — ради этого все и затевалось.

— Какие у вас планы на будущее?

— Хотим выйти с фестивалем на гастрольный уровень, возможно, в формате фестивального тура. Планируем расширить образовательную программу и охватить больше регионов.

— Каким вы видите фестиваль к 10-летнему юбилею?

— Мечтаем, чтобы он стал постоянной частью международного культурного календаря. Хочется создать полноценную балетную платформу в Центральной Азии с постоянными приглашениями, постановками и молодежным контекстом.