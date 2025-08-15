Чолпон-Атада «Ысык-Көлдүн жээгиндеги балет кечеси» өтөт

15—16-август күндөрү Чолпон-Ата шаарындагы Чыңгыз Айтматов атындагы «Рух-Ордо» маданий борборунда «Ысык-Көлдүн жээгинде балет кечеси» өтөт. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, Ысык-Көлдүн жээгинде көрүүчүлөргө дүйнөлүк балет классикасынын шедеврлери жана белгилүү спектаклдер тартууланат. Программа эки күнгө созулат. Кирүү акысыз.
График:
15-августта — 19.00де башталат;
16-августта — 16.00де башталат.
Бул маданий кечелердин негизги максаты — балет өнөрүн жайылтуу, жаш муунга искусствого болгон сүйүүнү тартуулоо жана Ысык-Көл аймагын эл аралык маданий аянтча катары кеңири жайылтуу болуп саналат.
Маалым болгондой, иш-чара өлкөнүн биринчи айымы Айгүл Жапарованын колдоосу менен уюштурулган.