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Общество

В Кыргызстане пройдет первый международный конкурс артистов балета «Улуу Элес»

В Кыргызстане пройдет первый международный конкурс артистов балета «Улуу Элес». Он будет посвящен 90-летию со дня рождения танцовщика и балетмейстера, народного артиста КР Урана Сарбагышева.

Конкурс состоится на сцене Кыргызского национального театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева 11-15 декабря. В нем примут участие артисты балета, студенты профессиональных хореографических училищ, хореографы-постановщики.

Конкурсанты представят вариации и дуэты из произведений мировой балетной классики и номера современной хореографии.

Председатель жюри — народная артистка Кыргызстана Рейна Чокоева, сопредседатель — народный артист России Фарух Рузиматов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312726/
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