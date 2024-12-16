В Бишкеке завершился Первый международный конкурс артистов балета «Улуу Элес», посвященный 90-летию со дня рождения выдающегося кыргызского танцовщика и балетмейстера, народного артиста Кыргызской Республики, лауреата Государственной премии СССР, профессора Урана Сарбагышева.

На сцене Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева выступили артисты балета, студенты профессиональных хореографических учебных заведений, хореографы-постановщики из России, Казахстана, Узбекистана, Японии и Кыргызстана.

«Мы рады сообщить о высоком уровне конкурсантов, что отмечено членами компетентного жюри, в состав которого вошли народная артистка Кыргызской Республики, лауреат Государственной премии СССР, профессор Рейна Чокоева (председатель), народный артист России, лауреат международного конкурса в Варне, лауреат Парижской академии танца PrixBenois de la Dance, лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» Фарух Рузиматов (сопредседатель), народная артистка СССР, лауреат Государственной премии СССР Айсулуу Токомбаева, художественный руководитель балета Москвы, заслуженная артистка России Анастасия Яценко и другие», — говорится в сообщении.

Первой премии в размере 80 тысяч сомов, медали и звания лауреата международного конкурса удостоены артисты из Казахстана и России.

Вторая премия в размере 70 тысяч сомов, медаль и звание лауреата международного конкурса: