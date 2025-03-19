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Общество

Кыргызстанцы примут участие в международном хореографическом фестивале в Бурятии

IV Международный хореографический фестиваль-конкурс имени Ларисы Сахьяновой и Петра Абашеева состоится в Улан-Удэ 24-26 марта. Об этом сообщается на сайте Бурятского хореографического колледжа.

В нем примут участие более 250 человек, в том числе и из Кыргызстана.

Фестиваль приурочен к 90-летию со дня рождения народного артиста РСФСР Петра Абашеева — основоположника классического балета в Бурятии. В программу также включены мастер-классы. Гала-концерт состоится 26 марта в Бурятском театре оперы и балета.

Общий призовой фонд конкурса — 300 тысяч рублей. Каждый участник фестиваля будет отмечен дипломом и ценным призом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323229/
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