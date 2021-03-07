Афиша Бишкека на неделю: спектакли, мастер-классы и выставки

9-12 марта. Постоянные выставки музея

Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

8-12 марта. Выставки кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

17 февраля — 15 марта. Выставка «Три мастера, три взгляда»

Экспозиция посвящена юбилярам 2021 года: скульптору — Альбеку Мухутдинову (1936-1990), художникам Сабитжану Бакашеву (1941-1988) и Мурату Бекджанову, которому исполняется 75 лет. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1-8 марта. Весенняя ярмарка

Представлены работы известных художников КР, ювелирные изделия, одежда и предметы быта в национальном стиле, сувениры и подарки на 8 Марта. В программе творческие мастер-классы для детей и взрослых.

ЦУМ-2, 12.00-20.00.

1-8 марта. Ярмарка цветов

Вас ждут комнатные растения из лучших коллекций любителей-цветоводов города Бишкека.

ЦУМ-2, 10.00-19.00.

3-22 марта. Художественная выставка «Рассвет»

На открытие приглашены известные художники: Абдысадыр Турусбеков, Саркын Сооронбаев, Ринат Ханафеев и Петр Куринских.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 16.00.

5-15 марта. Выставка, посвященная 8 Марта

Выставлены работы декоративно-прикладного искусства, живописи и графики, скульптуры, а также одежда.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова.

6-8 марта. Ярмарка хендмейда Art-и-Cool

Дизайнерская одежда и авторские украшения, необычные аксессуары и сумки, шоколад ручной работы и расписные пряники, уникальные картины и интерьерные куклы, игрушки и флористика, узбекская керамика и гжельский фарфор, мед и многое другое.

ТРЦ «Дордой-плаза-2», 10.00-21.00.

8 марта. Творческие мастер-классы

Вас ждут мастер-классы «Акриловая живопись» под руководством художников Нурлана Аскат уулу и Зульфии Акимовой по работе с войлоком и кыргызскому кураку, гончарному ремеслу: роспись керамики, лепка вазочек и фигурки животных. Регистрация по телефону 0550551293.

«Галерея М» (ЦУМ-2).

11 марта. Кинопремьеры

«Скайлайн 3» (фантастика, боевик). Через 15 лет после вторжения неизвестный вирус угрожает хрупкому сосуществованию дружественных инопланетных гибридов и людей. Родившаяся на космическом корабле мутант Роуз Корли сама испытывает трудности с управлением огневой рукой, когда на нее выходят члены сопротивления.

«Асоциальная сеть» (триллер, драма). В мире супергероев он был бы Джокером. Настоящий суперзлодей, бросивший вызов системе. Он создал свой «Амазон» в мире даркнета, где преступники со всего мира сбывали оружие, поддельные документы и наркотики. Но как и всякий злодей он встретил своего антагониста.

«Трафик» (триллер, драма). Наркоторговец организует операцию по контрабанде фентанила между Канадой и США, архитектор, выздоравливающий от оксиконтиновой зависимости, ищет правду о причастности своего сына к наркомиру, а университетский профессор сражается с неожиданными откровениями о своем работодателе — влиятельной фармацевтической компании, выводящей на рынок новое «не вызывающее привыкания» обезболивающее.

«Уиджа. Проклятое зеркало» (ужасы). Группа друзей решает сыграть в спиритическую игру. Они должны сесть все вместе в круг из свечей, зажечь одну из них и рассказать страшную историю напротив зеркала. По мере того, как рассказываются истории и зажигаются свечи, они начинают ощущать чье-то присутствие. Но дело в том, что как бы ни было страшно, эту игру нельзя прерывать, иначе на них всех обрушится страшное проклятье.

«Дерево желаний» (мультфильм). Маленькая опоссум Керри мечтает встретить Рождество со снегом, ведь именно это создает настоящий дух праздника. Благо рядом есть Дерево, которое умеет исполнять желания. Нужно только найти цветок и проговорить то, чего ты хочешь. Все очень просто, но что-то пошло не так — и все вокруг замерзло, а само Дерево оказалось при смерти. Теперь Керри должна во что бы то ни стало исправить то, что наделала.

11 марта. Интеллектуальная игра Клуба «60 секунд»

Регистрируйтесь на любую ближайшую игру. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. Регистрация по ссылке.

Harat’s Pub, 19.00.

11, 12 марта. Спектакль «Кызыл алма» («Красное яблоко»)

Работа режиссера-постановщика, автора инсценировки и музыкального оформления — заслуженного деятеля культуры КР Нурлана Асанбекова — это глубоко эмоциональное действо, наполненное сложными внутренними переживаниями. Подробнее

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.