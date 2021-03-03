Цифра дня. 190,8 тысячи сеансов гемодиализа предоставлено пациентам в 2020 году

В прошлом году больные с хронической почечной недостаточностью пятой стадии получили 190,8 тысячи сеансов гемодиализа. Об этом сообщили в пресс-службе ФОМС.

По ее данным, за услуги диализным центрам ФОМС заплатил 897,1 миллиона сомов.

«В списке больных для получения льготных сеансов гемодиализа на 31 декабря 2020-го числилось 1 тысяча 116 пациентов. Сейчас в реестре базы данных «Гемодиализ» состоит 1 тысяча 408 больных с хронической почечной недостаточностью пятой стадии», — отметили в фонде.

В ФОМС добавили, что в 2020 году услуги гемодиализа по системе единого плательщика предоставляли 29 организаций здравоохранения, в том числе 25 частных медцентров.

Финансирование гемодиализных услуг осуществляется через ФОМС по единой фиксированной цене. Сооплата с пациентов не взимается.