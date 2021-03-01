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Общество

Житель Петровки снял «умный» счетчик и препятствовал работе инспекторов

Бытовой абонент в селе Петровка снял прибор учета электроэнергии («умный» счетчик). Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

По данным компании, 24 февраля в серверный центр ОАО поступил сигнал о недоучете электроэнергии. Инспекторы, выехавшие на место, выявили отсутствие прибора учета на месте.

При попытке выяснить обстоятельства потребитель не пустил инспектора к прибору учета, тем самым нарушил правила пользования электрической энергией. Несмотря на это, сотрудники «Северэлектро» успели снять на видео момент, как посторонние люди во дворе пытаются обратно установить счетчик и провести опломбировку.

По итогам проверки работы счетчика сотрудники Энергосбыта составили акт и сняли пломбы, которые направили для проверки в Государственную судебно-экспертную службу на предмет подлинности.

Отметим, согласно договору на снабжение электрической энергией бытовых абонентов, потребитель обязан пропустить представителей ОАО «Северэлектро» к счетчику для осмотра (ремонта) системы электроснабжения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184995/
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