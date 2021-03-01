В Бишкеке открылась фотовыставка «Красивый и загадочный Кыргызстан»

В Бишкеке открылась авторская фотовыставка «Красивый и загадочный Кыргызстан». Об этом 24.kg сообщил ее автор Нурсултан Аттокуров.

По его словам, в экспозицию вошли несколько десятков фотографий, которые сняты с самых неожиданных ракурсов.

«В день открытия выставку посетили более 500 человек. Пришел также директор департамента туризма Самат Шатманов. Каждый день с 11.00 до 21.00 посетители смогут насладиться безграничной красотой природы северного Кыргызстана совершенно бесплатно», — рассказал фотограф-путешественник.

Выставка продлится до 4 марта. Работы фотографа выставлены в холле хостела «Компас».