18:47, 01 марта 2021, Бишкек - 24.kg, Бегимай ЖАНЫБЕКОВА
В Бишкеке открылась фотовыставка «Красивый и загадочный Кыргызстан»
18:47, 01 марта 2021, Бишкек - 24.kg, Бегимай ЖАНЫБЕКОВА
В Бишкеке открылась авторская фотовыставка «Красивый и загадочный Кыргызстан». Об этом 24.kg сообщил ее автор Нурсултан Аттокуров.
По его словам, в экспозицию вошли несколько десятков фотографий, которые сняты с самых неожиданных ракурсов.
«В день открытия выставку посетили более 500 человек. Пришел также директор департамента туризма Самат Шатманов. Каждый день с 11.00 до 21.00 посетители смогут насладиться безграничной красотой природы северного Кыргызстана совершенно бесплатно», — рассказал фотограф-путешественник.
Выставка продлится до 4 марта. Работы фотографа выставлены в холле хостела «Компас».