Фото с парнем в ак калпаке, сделанное казахстанским автором, попало в PhotoVogue

Снятое, предположительно, в Кыргызстане фото автора из Казахстана Ивана Ряскова опубликовал проект PhotoVogue.

Работа Ивана Ряскова опубликована в рамках Pic of the Day.

«Первый мужчина в моей серии про коней», — подписал фото автор. На снимке молодой человек в традиционной кыргызской одежде и ак калпаке.

PhotoVogue — это фотоблог и творческая платформа. Она сочетает цифровой журнал, профессиональный конкурс и реальный фестиваль с активной поддержкой перспективных авторов. Pic of the Day в рамках проекта — это ежедневная кураторская подборка одной или нескольких фотографий, загруженных пользователями платформы.