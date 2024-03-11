В Бишкеке пройдет выставка иранского искусства

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева с 13 по 16 марта пройдет выставка иранского искусства. Об этом сообщили в культурного представительства при посольстве ИРИ в Кыргызстане.
Выставка проводится в рамках Дней иранской культуры совместно с Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики.
В течение четырех дней посетители смогут ознакомиться почти со всеми почерками персидской каллиграфии (куфи, насх, сулс, наста’лик, шекасте) и миниатюрами, написанными в сефевидском и каджарском стилях.
«Один из ведущих современных мастеров исфаханской школы минакари́ (расписная эмаль) и каламзани́ (торевтика) продемонстрирует работы в техниках эслими́ и хатаи́, а работы маркетриста, созданные в виде мозаик из фигурных пластинок шпона тутового дерева, акации, ююбы, тополя и других пород древесины, различных по цвету и текстуре, надолго запомнятся посетителям», — отметили в культурном представительстве.
В рамках выставки также будут проводиться мастер-классы. Желающих азам иранских видов искусств научат:
- Ахмад Араб-Рахими — резьба по дереву, маркетри;
- Хосейн Сарджукиян — чеканка по металлу, роспись по эмали;
- Рухолла Джаханбин — живопись, миниатюра;
- Сабер Сафаи́ — каллиграфия.
Расписание мастер-классов будет опубликовано на официальных страницах в социальных сетях культурного представительства при посольстве ИРИ в Кыргызстане.
Официальное открытие мероприятия состоится 13 марта в 11:00. Вход свободный.