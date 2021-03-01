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Общество

Обманули. Призеры олимпиады для школьников не получили обещанные ноутбуки

Призеры республиканской олимпиады 2020 года для школьников не получили обещанные ноутбуки за занятые первые места. Об этом 24.kg сообщил адвокат Шердор Абдыкапаров.

Один из них — Кылычбек Мамытов просит помочь решить этот вопрос.

«Я в феврале 2020 года участвовал в городской олимпиаде, занял первое место. Обещали дипломы и ноутбуки за первые места (для 160 учеников). Вторые и третьи будут отмечены дипломами, кроме того, 281 школьник получит льготы при поступлении в вузы. Олимпиаду организовывали при Минобразования. Обещанных ноутбуков не получили, уже год ждем. Нам дали только дипломы с подписью министра. Изначально, когда я им звонил, говорили, что на днях будут, но потом перестали отвечать», — написал школьник.

Кылычбек Мамытов как победитель городской олимпиады участвовал позже в республиканской.

В связи с этим юрист обратился к генпрокурору Курманкулу Зулушеву и попросил взять это дело под личный контроль.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184946/
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Обманули. Призеры олимпиады для школьников не получили обещанные ноутбуки Обманули. Призеры олимпиады для школьников не получили...
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