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Общество
Сюжет: Экспаты

Вместо библиотек ночные клубы. Посол Индии в КР о том, чего не хватает Бишкеку

Посол Индии в Кыргызстане Алок Амитабх Димри за два года проживания в стране понял, что кыргызский народ хоть и называют гордым, но люди здесь очень просты в общении.

Амитабх Димри рассказал 24.kg, что полюбил Кыргызстан за горячие боорсоки и узгенский рис. Дипломат считает, что в Бишкеке нужно больше библиотек и книжных магазинов.

Мне хочется, чтобы было больше мест, где молодые кыргызстанцы могли бы играть на гитаре, комузе, пианино.

Алок Амитабх Димри

— Какими были ваши первые впечатления от Кыргызстана?

— Я приехал в Кыргызстан в январе 2019 года. Конечно, по приезде восхитился природой вашей страны. Меня тронула дружелюбность кыргызского народа.

Кыргызстан имеет свою особенность: ваша страна небольшая, но есть уникальная цивилизация. Несомненно, КР отличается от других стран, ведь у вас особенная культура, свой образ жизни, который складывался на протяжении тысяч лет. Кыргызстан — как свеча, которая находится в окружении других стран.

посольства Индии в Кыргызстане
Фото посольства Индии в Кыргызстане. Посол Алок Амитабх Димри

— Что удивляет в Бишкеке?

Для меня удивителен и интересен Ошский рынок, мне нравятся улицы Бишкека. Мне интересны дома, которые строятся. Люблю гулять в парках этого города.

— Есть ли что-то, что напоминает вам о родном городе?

— Да. Моя деревня Диммар. Она расположена среди гор Гималаи.

Каждое утро я соблюдаю ритуал — смотрю на горы из окна своего дома.

Когда я вижу снежные холмы, зеленые вершины летом, вспоминаю свою родину. Я тоже человек гор, но, к сожалению, не кочевник.

— Есть ли у вас любимое место в Бишкеке?

— Вообще, я люблю ездить в Иссык-Ату на горячие источники. Нравится ваш Национальный музей, маленькие кофейни, книжные магазины.

— Вы немного говорите по-русски, где вы его учили?

— Понимаю русский язык, поскольку жил в Монголии. В выходные дни учил его, но пока что понимаю только общие слова.

— Есть ли у вас любимое блюдо в Кыргызстане?

— Люблю свежие боорсоки. И как вегетарианцу нравятся узгенский рис, фасоль, гречка.

Каждый день я пью компот. Кыргызская кухня очень интересная. Я уверен, что и мясо у вас тоже хорошее. А еще мне нравятся пирожки с картошкой.

— Что очаровало и что разочаровало вас в местных жителях?

— Я не могу сказать, что мне не понравилось что-либо в кыргызстанцах. Очень сложно найти в человеке сочетание таких качеств, как гордость, уверенность и простота, а в кыргызстанцах все это есть.

— Что бы вы хотели изменить в Бишкеке?

— Хотелось бы, чтобы в Бишкеке было больше книжных магазинов, библиотек, кинотеатров. Я говорю о библиотеках именно государственных. В вашем городе много мест, ночных клубов, ресторанов с громкой музыкой, которая повторяется несколько раз за вечер. Мне хочется, чтобы было больше мест, где молодые кыргызстанцы могли бы играть на гитаре, комузе, пианино.

Возможно, стоит открыть даже такое заведение, где джаз будут исполнять на кыргызских инструментах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184854/
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