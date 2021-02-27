13:50
USD 84.75
EUR 102.96
RUB 1.14
Общество

Беспорядки в Бишкеке. Военным не выплатили компенсации за службу во время ЧП

Военнослужащим Министерства обороны, Внутренних войск МВД и сотрудникам милиции до сих пор не выплатили компенсации за службу во время ЧП, введенного в октябре 2020 года. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что ранее Госкомитет по делам обороны направил письмо в кабмин о том, что МЧС и МВД дали положительные заключения по выплате компенсаций военнослужащим, выполнявшим задачи во время ЧП.

«В письме в адрес отдела обороны аппарата правительства указывается, что в Минфине считают, что оснований для выдачи денег нет. В МВД, МЧС и ГКДО считают, что выплатить положенные деньги можно на основании распоряжения правительства от 24 июня 2020 года», — сообщили редакции.

В пресс-службе Минфина 24.kg сообщили, что ведомство не может выплатить какие-либо компенсации без распоряжения и поручения правительства. Таковых, подчеркивают в ведомстве, до сегодняшнего дня не было.

Напомним, режим чрезвычайного положения был введен в Бишкеке 9 октября во время беспорядков после парламентских выборов. Он действовал до 16 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184830/
просмотров: 667
Версия для печати
Материалы по теме
Впервые с госорганов взыскана компенсация морального вреда: в пользу ребенка
Прыжок длиною в жизнь. Есть такая профессия — Родину с неба защищать
Задержанный с наркотиками военный служил в войсковой части Генштаба
В Госкомитете по делам обороны подрались полковники. Прокуратура ведет проверку
Наведите порядок! Военный правозащитник обратился к Садыру Жапарову
Военнослужащие высказали недовольство. Что ответила Генпрокуратура
Ветераны Вооруженных сил вышли на митинг
COVID-19. В Кыргызстане медикам не платят компенсации за работу в красной зоне
В Бишкеке избили военнослужащего. Подозреваемого отпустили под домашний арест
Пострадавшие торговцы Орто-Сайского рынка жалуются на безразличие администрации
Популярные новости
Арестованный Райымбек Матраимов госпитализирован в&nbsp;частную клинику Арестованный Райымбек Матраимов госпитализирован в частную клинику
Бишкекчанин обратился к&nbsp;Садыру Жапарову. Он&nbsp;просит уволить&nbsp;и.&nbsp;о. мэра столицы Бишкекчанин обратился к Садыру Жапарову. Он просит уволить и. о. мэра столицы
Сменила детям отчество на&nbsp;матчество. На&nbsp;активистку Алтын Капалову подали в&nbsp;суд Сменила детям отчество на матчество. На активистку Алтын Капалову подали в суд
Страшнее, чем COVID-19, или Как не&nbsp;заболеть раком Страшнее, чем COVID-19, или Как не заболеть раком
Бизнес
Как природный газ помог детям школы-интерната &#8470;&nbsp;21 Как природный газ помог детям школы-интерната № 21
Запишите в&nbsp;свои контакты круглосуточную поддержку О! &mdash;&nbsp;на&nbsp;связи 24/7 Запишите в свои контакты круглосуточную поддержку О! — на связи 24/7
Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона
Копить на&nbsp;жилье 11&nbsp;лет или взять ипотеку &laquo;‎Бай-Тушума&raquo; на&nbsp;15&nbsp;лет: что выгоднее? Копить на жилье 11 лет или взять ипотеку «‎Бай-Тушума» на 15 лет: что выгоднее?
27 февраля, суббота
13:45
В Кыргызстан с рабочим визитом прибыл министр иностранных дел Узбекистана В Кыргызстан с рабочим визитом прибыл министр иностранн...
13:27
В Бишкеке криминальная милиция выявила канал поставки наркотиков
13:21
Пятеро борцов из Кыргызстана поборются за золото на турнире в Киеве
13:06
Женское мусульманское сообщество просит открыть отдел по делам женщин при ДУМК
12:44
Беспорядки в Бишкеке. Военным не выплатили компенсации за службу во время ЧП