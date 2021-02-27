Беспорядки в Бишкеке. Военным не выплатили компенсации за службу во время ЧП

Военнослужащим Министерства обороны, Внутренних войск МВД и сотрудникам милиции до сих пор не выплатили компенсации за службу во время ЧП, введенного в октябре 2020 года. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что ранее Госкомитет по делам обороны направил письмо в кабмин о том, что МЧС и МВД дали положительные заключения по выплате компенсаций военнослужащим, выполнявшим задачи во время ЧП.

«В письме в адрес отдела обороны аппарата правительства указывается, что в Минфине считают, что оснований для выдачи денег нет. В МВД, МЧС и ГКДО считают, что выплатить положенные деньги можно на основании распоряжения правительства от 24 июня 2020 года», — сообщили редакции.

В пресс-службе Минфина 24.kg сообщили, что ведомство не может выплатить какие-либо компенсации без распоряжения и поручения правительства. Таковых, подчеркивают в ведомстве, до сегодняшнего дня не было.

Напомним, режим чрезвычайного положения был введен в Бишкеке 9 октября во время беспорядков после парламентских выборов. Он действовал до 16 октября.