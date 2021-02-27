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Общество

Показать Кыргызстан по-новому. Рассказ об уникальном туристическом проекте

Увидеть своими глазами уникальные туристические места Кыргызстана из любой точки мира, не отрываясь от экрана компьютера или смартфона. С недавних пор это стало возможным благодаря уникальному проекту — «3D-Кыргызстан».

представлено Максатом Конушалиевым
Фото представлено Максатом Конушалиевым . Максат Конушалиев.

Его авторы, а это всего четыре человека, уже объехали тысячи километров, чтобы запечатлеть самые красивые места республики. Один из соавторов проекта Максат Конушалиев рассказал 24.kg о том, как зарождалась эта идея, что уже сделано и что еще предстоит.

— Максат, на кого рассчитан проект?

— В первую очередь он нацелен на развитие внешнего и внутреннего туризма. Мы хотим, чтобы о Кыргызстане узнало как можно больше людей за границей. Чтобы наша страна ассоциировалась за рубежом не только с революциями и политическими волнениями, но и с уникальной природой и историей. И чтобы сами же кыргызстанцы смогли увидеть те части страны, в которых они никогда не были. Ведь очень многие люди у нас годами живут в одних и тех же городах и селах и даже не представляют, как много красивых мест в республике. Кстати, полное название проекта — «ЗD-тур по туристическим местам Кыргызстана», но мы сокращаем его для удобства.

— Как появилась идея создать 3D-тур?

— Один из наших соавторов фотограф и монтажер Виктор Рехемяе около 10 лет назад уже делал нечто подобное. С тех пор технологии шагнули далеко вперед. Мы решили поддержать его и на базе старого проекта сделать новый.

— Команда для столь масштабного замысла у вас небольшая

— Действительно, наша команда состоит всего из четырех человек — я выступаю в качестве менеджера, Виктор Рехемяе — фотограф и монтажер, Андрей Кислицин — гид и водитель, Эльдияр Ниязов в качестве ассистента. На некоторых этапах работы к нам присоединялись еще несколько человек. Но практически всюду, куда бы мы не приезжали на съемки, нам оказывают помощь знакомые и местные жители. Можно сказать, что проект создается усилиями всей республики.

— Что вдохновило вас заняться столь непростым делом?

— Нас мотивировала в том числе и работа команды Google Street View, которая несколько лет назад приезжала в Кыргызстан, чтобы отснять наши улицы и дороги. Мы же решили действовать с уклоном в туризм и исторические места.

Сама идея зародилась около 10 месяцев назад. Много времени ушло на согласования и поиски спонсоров. Первая экспедиция длилась сорок дней. Мы проехали 8 тысяч 700 километров. Облетели 260 километров при помощи дрона и более 126 километров прошли пешком. Отсняли горнолыжные базы — а это еще 400 километров. Посетили все семь областей республики. Вторая экспедиция охватила 1 тысячу 400 километров.

— Сегодня вы продолжаете съемки?

— Да, мы как раз находимся на этапе третьей экспедиции и продолжения съемок. Планировали проехать около 1,5 тысячи километров по Чуйской и Иссык-Кульской областям, но наш путь уже составил почти 2 тысячи километров, а работа продолжается. Снимаем не только фото, но и фотопанорамы, и видео VR.

представлено Максатом Конушалиевым
Фото представлено Максатом Конушалиевым. Теперь Кыргызстан можно увидеть из любой точки мира.

— Но и на этом, насколько я понимаю, останавливаться не намерены?

— Именно так. Отснятый материал мы загрузили не только на сайт проекта, но и в сервис Google Street View. За полтора месяца мы уже получили почти 780 тысяч просмотров. Ждем миллиона. В планах выйти за рамки Кыргызстана. Охватить соседние страны и сделать общую Среднеазиатскую виртуальную туристическую карту. Показывать всему миру не только Кыргызстан, но и наших соседей.

Видео о том, как проходили первые экспедиции команды, занимающейся созданием проекта «3D-Кыргызстан». Сам тур вы можете увидеть, пройдя по этой ссылке.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184680/
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