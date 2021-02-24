Для сохранения парков Бишкека нужно создать комитеты по их защите

Для сохранения и развития зеленых зон Бишкека нужно создать гражданские комитеты по защите природы парков или попечительские советы. Об этом на круглом столе «От экологических вызовов к социально-экологическому партнерству» сообщила руководитель МП «Городские парки» Калича Умуралиева.

По ее словам, гражданское общество может участвовать в развитии парковых территорий, в том числе контролируя работу муниципальных служб.

«Мы тонем в ежедневной работе, текучке и порой не замечаем каких-то проблем. Но когда горожане указывают на них, стараемся исправить. Кроме того, бишкекчане активно принимают участие в акции «Посади свое дерево», внося свой вклад в озеленение. Горожане неоднократно помогали отстаивать зеленые территории от застроек. Без попечительских советов, комитетов по защите никакой экологии и хорошего воздуха не видать», — отметила Калича Умуралиева.