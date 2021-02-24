15:59
USD 84.65
EUR 102.43
RUB 1.14
Общество

Для сохранения парков Бишкека нужно создать комитеты по их защите

Для сохранения и развития зеленых зон Бишкека нужно создать гражданские комитеты по защите природы парков или попечительские советы. Об этом на круглом столе «От экологических вызовов к социально-экологическому партнерству» сообщила руководитель МП «Городские парки» Калича Умуралиева.

По ее словам, гражданское общество может участвовать в развитии парковых территорий, в том числе контролируя работу муниципальных служб.

«Мы тонем в ежедневной работе, текучке и порой не замечаем каких-то проблем. Но когда горожане указывают на них, стараемся исправить. Кроме того, бишкекчане активно принимают участие в акции «Посади свое дерево», внося свой вклад в озеленение. Горожане неоднократно помогали отстаивать зеленые территории от застроек. Без попечительских советов, комитетов по защите никакой экологии и хорошего воздуха не видать», — отметила Калича Умуралиева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184487/
просмотров: 147
Версия для печати
Материалы по теме
Озеленение Бишкека. В жилмассивах необходимо разбивать парки
Вместо крыши небо голубое, или Как ремонт в Карагачевой роще провели
Ремонт на двойку, или Почему в парке имени Фучика не работают туалеты
Почти 10 тысяч саженцев высадили горожане и организации в парках Бишкека
В Бишкеке продолжается акция «Посади свое дерево»
В парках Бишкека установят датчики для измерения загрязнения воздуха и влажности
Ломают скамейки. У «Городских парков» появилась собственная столярная мастерская
Мэрия продолжает строительство парка в северной части за 58 миллионов сомов
В мэрии рассказали, как обрабатывают деревья против вредителей
Мэрия поблагодарила бишкекчанина, который высадил цветы на одной из улиц
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;коронавируса скончались еще шесть человек В Кыргызстане от коронавируса скончались еще шесть человек
Оплату за&nbsp;проезд в&nbsp;троллейбусах поднимут до&nbsp;11&nbsp;сомов, в&nbsp;маршрутках&nbsp;&mdash; до&nbsp;15&nbsp;сомов Оплату за проезд в троллейбусах поднимут до 11 сомов, в маршрутках — до 15 сомов
Чемодан, вокзал, а&nbsp;дальше? Что делать, если хочешь уехать на&nbsp;ПМЖ в&nbsp;Европу Чемодан, вокзал, а дальше? Что делать, если хочешь уехать на ПМЖ в Европу
Бишкек глазами Мураками и&nbsp;Уэхара: японцы и&nbsp;кыргызы очень похожи Бишкек глазами Мураками и Уэхара: японцы и кыргызы очень похожи
Бизнес
Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона
Копить на&nbsp;жилье 11&nbsp;лет или взять ипотеку &laquo;‎Бай-Тушума&raquo; на&nbsp;15&nbsp;лет: что выгоднее? Копить на жилье 11 лет или взять ипотеку «‎Бай-Тушума» на 15 лет: что выгоднее?
Утверждены новые нормы по&nbsp;проектированию систем газоснабжения. Почему это важно Утверждены новые нормы по проектированию систем газоснабжения. Почему это важно
Смотрите Лигу чемпионов на&nbsp;канале Q&nbsp;Sport Arena в&nbsp;приложении O!TV Смотрите Лигу чемпионов на канале Q Sport Arena в приложении O!TV
24 февраля, среда
15:35
Женщина пропала на пастбище. В милиции сообщили подробности Женщина пропала на пастбище. В милиции сообщили подробн...
15:34
Для сохранения парков Бишкека нужно создать комитеты по их защите
15:33
Озеленение Бишкека. В жилмассивах необходимо разбивать парки
15:21
Садыр Жапаров с первым зарубежным визитом прибыл в Москву
15:21
Бывший директор ОАО «Электрические станции» стал замглавы Нацэнергохолдинга