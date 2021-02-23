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Общество

В Бишкеке состоится премьера балета «Ночь перед Рождеством»

В Бишкеке состоится премьера балета «Ночь перед Рождеством». Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации и туризма.

По информации ведомства, 25 февраля в Кыргызском театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева состоится премьера балета «Ночь перед Рождеством» по мотивам одноименной повести Николая Гоголя.

«Спектакль поставила выпускница Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Алия Аджибаева, ранее она окончила Бишкекское хореографическое училище имени Чолпонбека Базарбаева. Работа ведется уже более полугода. Цель постановки — возрождение былой славы кыргызского балета, создание площадки для поддержки молодых талантов, поднятие планки культурного развития молодежи и формирование в обществе положительного образа Бишкекского хореографического училища как кузницы кадров кыргызского балета», — отметили в министерстве.

Минкультуры
Фото Минкультуры. В Бишкеке состоится премьера постановки «Ночь перед Рождеством»

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184323/
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