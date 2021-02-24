В Бишкеке 24 февраля облачно, после обеда дождь со снегом. Температура воздуха ожидается +5 градусов. День увеличился до 10 часов 57 минут.

Отключение газа, света, воды

9.30-12.00 — отрезки улиц Профсоюзной, Мессароша, 7-й микрорайон, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 33;

9.30-17.00 — отрезки улиц Суванбердиева, Саратовской, Фрунзе, Пионерской, Пархоменко Матросова, Джантошева, Бектенова, переулок Елецкий, жилмассивы «Ынтымак», «Жениш», «Киргизия», «Чон-Арык», «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Улан, Таалай, Карельская, Оман, Кожомкулова);

9.30-15.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Васильева, Фиолетовая, переулки Алтайский, Каарманский;

9.30-17.00 — отрезки улиц Репина, Ахунбаева, Насирова;

9.30-18.00 — жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Талды-Булак, Ак-Булак, Кара-Сай, Кок-Кыр, Сары-Учкун, Туюк-Жар, Ара-Кол, Кара-Алма, Кара-Кужур, Бердибаева);

10.00-17.00 — отрезки улиц Токтогула, Гоголя, Сагынбая Манасчи, Московской, Суюмбаева, Осмонкула;

13.00-17.00 — 7-й микрорайон, 38/1, 39-43;

13.00-15.00 — отрезки улиц Кайназаровой, Профсоюзной;

15.00-17.00 — отрезки улиц Кустанайской, 9 Января, Власовой, Брестской, Садыгалиева, проспекта Ден Сяопина;

15.30-18.00 — отрезки улиц Махатмы Ганди, Саадаева, переулки Белозерский, Кожобергенова, Витебский.

У кого намечается той

Байсалбек Эргешов

Родился 24 февраля 1963 года в селе Жийде Таласской области. Депутат Бишкекского горкенеша («Республика — Ата Журт»).

Памятные даты

В Москве появился памятник Манасу

24 февраля 2012 года в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял участие в торжественной церемонии открытия памятника Манасу в парке Дружбы в Москве.

Памятник Манасу, установленный в Москве, символизирует дружбу Кыргызстана и России. В 2007 году правительство КР выделило на эти цели 9 миллионов сомов, остальные средства предоставила Россия. Всего на него затрачено около 41 миллиона рублей.

Бронзовая скульптура высотой 4,5 метра отлита в Москве по проекту творческой группы под руководством Жоомарта Кадыралиева.

Люди, которые меняли мир

Родился музыковед Виктор Виноградов

Известный музыковед, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР, лауреат Государственной премии имени Токтогула родился 24 февраля (8 марта) 1899 года в селе Истик Козельского района Калужской области. В 1929-м окончил теоретико-композиторский факультет Московской консерватории.

Им написано около 300 работ о музыке и музыкантах народов СССР и зарубежных стран.

В трудах Виктора Виноградова о Кыргызстане получили убедительное и фундаментальное освещение многие важнейшие проблемы теории и истории музыкального и поэтического фольклора, дана широкая характеристика жизни и творчества кыргызских народных композиторов и исполнителей.

Автор ряда статей о народной музыке развивающихся стран Азии и Африки.

Умер в 1992 году.

Умер академик Мурзабек Иманалиев

В 2017 году в возрасте 85 лет скончался известный кыргызский математик, академик Мурзабек Иманалиев.

Будущий ученый родился 13 сентября 1931-го в селе Каинды Кеминского района. В 1953 году с отличием окончил Кыргызский государственный университет (КГУ), затем учился в аспирантуре КГУ и Московского государственного университета, в 25 лет стал кандидатом наук.

Научная деятельность Мурзабека Иманалиева была связана с решением актуальных для математической науки проблем теории дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений и их приложений в различные отрасли науки. Он также был одним из видных организаторов науки и образования Кыргызстана, автором программы базисного курса математики для средних общеобразовательных школ и учебников на кыргызском языке.

Куда сходить Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М».

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