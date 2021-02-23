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Общество

Вакцина BioNTech и Pfizer предотвращает передачу коронавируса на 89 процентов

Вакцина, разработанная компаниями BioNTech и Pfizer, не только защищает от коронавируса, но и предотвращает его передачу. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на совместное исследование Германии и Израиля.

Исследование проводилось в Израиле, где двумя дозами препарата вакцинирована уже примерно треть населения страны. Ученые наблюдали за данными примерно 1,7 миллиона человек.

Результаты исследования показали, что в 89,4 процента случаев привитые от коронавируса не передают инфекцию другим людям. Ранее специалисты могли сделать выводы только об эффективности препарата с точки зрения защиты от коронавируса, а не предотвращения его передачи.

Отмечается, что научная статья с соответствующими данными пока не опубликована в специализированных журналах и на препринт-платформах, поэтому комментариев от компаний-производителей до сих пор не последовало.

Другое исследование, проведенное также в Израиле, показало, что первая доза вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, эффективна на 85 процентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184316/
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