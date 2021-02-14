Неделя-24. Скандалы с мэрией и ДУМК и самый быстрый суд по коррупции

Мэрию Бишкека вновь закружило в кадровой карусели. И. о. мэра Балбак Тулобаев ушел с должности. Новым и. о. градоначальника стал некий Эрмек Нургазиев. Но продержался он там недолго — меньше суток. Разразился скандал, так как выяснилось, что он является фигурантом четырех уголовных дел, по которым идет досудебное производство.
В итоге уже через сутки в Бишкеке появился еще один исполняющий обязанности мэра — Бактыбек Кудайбергенов. О нем известно, что он родился 8 декабря 1962 года, работал губернатором Чуйской области. На последних выборах в парламент был в списке партии «Кыргызстан».
Пока же сотрясало мэрию, в Бишкеке прошел самый быстрый суд по самому громкому делу о коррупции. Экс-заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова судья Гульзат Дыйканбаева признала виновным и оштрафовала на 260 тысяч сомов. От начала процесса до вынесения вердикта прошло около часа.
В октябре 2020 года органы нацбезопасности начали новое досудебное производство по факту коррупции на таможне. В системе ГТС с начала 2016-го Райымбек Матраимов и другие должностные лица создали коррупционную схему по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании. Государству нанесен ущерб в особо крупном размере. Задержанный согласился на сделку со следствием и выплатил 2 миллиарда сомов: часть — деньгами, другую — недвижимостью.
Скандал потряс на уходящей неделе и Духовное управление мусульман Кыргызстана. По данным ГКНБ, руководство муфтията якобы незаконно использовало деньги, внесенные паломниками для совершения хаджа. «В муфтияте давали заем, а затем получали с него ежемесячный процент. Когда это выяснили, руководство ДУМК стало настоятельно предлагать сотрудникам ГКНБ взятку в $100 тысяч. С поличным при передаче денег задержан главный бухгалтер ДУМК», — сообщили в комитете.
После появления информации муфтий Максатбек Токтомушев подал в отставку. В этот же день его задержали сотрудники ГКНБ. Сторонники бывшего муфтия вышли на митинг к зданию госкомитета. В итоге по решению суда священнослужителя отправили под домашний арест.
- Президент Садыр Жапаров подписал указ о назначении выборов депутатов местных кенешей. Они пройдут в воскресенье, 11 апреля. С ними хотят совместить и референдум по принятию новой Конституции. Но пока это витает в воздухе и документально не оформлено.
О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».
Кыргызстан превратился в страну выборов и референдумов
После референдума по принятию проекта новой редакции Конституции и местных выборов, которые пройдут в один день — 11 апреля, кыргызстанцам предстоит еще раз отправиться к урнам — выбирать Жогорку Кенеш седьмого созыва. Новый состав парламента сформируют по мажоритарно-пропорциональной системе. Он будет состоять из 90 депутатов. Что мы в итоге получим: говорящие головы или самостоятельный законотворческий орган? Подробнее в материале — «Выборы-2021. Парламент по новой системе: ожидания и последствия».
Почему не надо слушать популиста Акылбека Жапарова
Депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров недавно предложил отправлять кыргызстанцев эшелонами в Россию. «Мэр Москвы говорит, что не хватает рабочих, но мы не можем решить вопрос с возобновлением авиасообщения. Если есть необходимость, то можно эшелонами, на поездах, отправлять наших граждан. Правительство может субсидировать затраты на билеты, а граждане вернут их в течение одного-двух лет», — сказал он. Экс-Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в России Болот Джунусов не согласен с нардепом и объяснил 24.kg почему.
Министерский гибрид: слепили абы как
В последние дни одной из наиболее обсуждаемых тем стала новая структура правительства, которую молниеносно представили и еще быстрее утвердили. Кем она разработана, какие цели при этом преследовали, никто толком не объяснил и, кажется, не собирается. Попробуем разобраться сами. Подробнее — «Новая структура правительства. Плюсов мало, минусов много».
Очередные реформы в погонах
В Кыргызстане после октябрьских событий 2020 года, приведших к смене власти, последовала перекройка госорганов. Так называемые реформы произошли и в силовом блоке — будут ликвидированы некоторые ведомства, а некоторые структуры переходят в ведение министерств. Подробнее — «Генштаб vs Минобороны. К чему привели сомнительные реформы Атамбаева».
Когда больные не в приоритете
Пять лет обещаний, поиск денег, три попытки провести тендер, жалобы и разбирательства, а результата нет. Сотни онкобольных в Кыргызстане лечатся на устаревшем оборудовании, в то время как новые линейные ускорители простаивают в огромных деревянных ящиках. О ситуации в материале «Онкология без права на надежду. Линейные ускорители до сих пор не распаковали».
Турчанка об учебе и жизни в Кыргызстане
25-летняя турчанка Кюбра Эрбайракчы из Бурсы учится в Бишкеке в магистратуре Кыргызско-Турецкого университета «Манас». Девушка поделилась с 24.kg мнением о стране, роли кыргызского языка в обществе и трудоустройстве выпускников университетов в Турции.
Бишкек, который мы теряем
Порой кажется, что чиновников, ответственных за внешний вид столицы Кыргызстана, отбирают по принципу ненависти к Бишкеку и его истории. Как иначе объяснить то рвение, с которым они планомерно уничтожают в городе памятники архитектуры, то отдавая их на откуп частникам, то попросту закрывая на них глаза. Подробнее в фоторепортаже 24.kg.
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Электронная запись. Как зачислить ребенка в первый класс
В Кыргызстане начинается прием детей в первые классы. Для того чтобы зачислить своего ребенка в школу, нужно подать электронную заявку. В Министерстве образования и науки 24.kg рассказали, как правильно это делать и в каких случаях электронная запись не сработает.