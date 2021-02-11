Омбудсмен просит отпустить экс-муфтия Максата Токтомушева под домашний арест

Омбудсмен Токон Мамытов обратился к следственной судье и прокуратуре Первомайского района с просьбой не брать экс-муфтия Максата Токтомушева под стражу и отпустить его под домашний арест или подписку о невыезде. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчи.

Токон Мамытов также обращается к органам прокуратуры ходатайствовать перед следственной судьей об избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Он напоминает, что, согласно статье 26 Конституции, «каждый считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу судебным решением».

«Главный правозащитник страны обосновывает свое заявление уважением к исламской религии», — говорится в сообщении.

Напомним, Максата Токтомушева подозревают в финансовых нарушениях, связанных с использованием денег, внесенных паломниками для совершения хаджа. До этого был задержан главный бухгалтер ДУМК по факту дачи сотрудникам ГКНБ взятки в особо крупном размере. Сегодня суд изберет ему меру пресечения. Возле здания ГКНБ проходит митинг в поддержку главы ДУМК.