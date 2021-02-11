20:18
USD 84.20
EUR 102.21
RUB 1.14
Общество

Омбудсмен просит отпустить экс-муфтия Максата Токтомушева под домашний арест

Омбудсмен Токон Мамытов обратился к следственной судье и прокуратуре Первомайского района с просьбой не брать экс-муфтия Максата Токтомушева под стражу и отпустить его под домашний арест или подписку о невыезде. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчи.

Токон Мамытов также обращается к органам прокуратуры ходатайствовать перед следственной судьей об избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Он напоминает, что, согласно статье 26 Конституции, «каждый считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу судебным решением».

«Главный правозащитник страны обосновывает свое заявление уважением к исламской религии», — говорится в сообщении.

Напомним, Максата Токтомушева подозревают в финансовых нарушениях, связанных с использованием денег, внесенных паломниками для совершения хаджа. До этого был задержан главный бухгалтер ДУМК по факту дачи сотрудникам ГКНБ взятки в особо крупном размере. Сегодня суд изберет ему меру пресечения. Возле здания ГКНБ проходит митинг в поддержку главы ДУМК.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183192/
просмотров: 458
Версия для печати
Материалы по теме
Совет аалымов принял отставку муфтия Максатбека Токтомушева
В Первомайском суде митингуют сторонники экс-муфтия
Задержан директор департамента жилищно-гражданского строительства
Непоправимый удар по авторитету духовенства. Кадыр Маликов о задержании муфтия
Акин Токталиев назвал дело экс-муфтия политическим
Бишкекте жаштар Максат Токтомушевди абактан чыгарууну талап кылышууда
В Бишкеке проходит митинг в поддержку экс-муфтия Максата Токтомушева
В Бишкеке задержан экс-муфтий Максат Токтомушев
Журналисты должны присутствовать на судах по делу Матраимова. Мнение экспертов
Финпол передал в суд 28 уголовных дел по факту коррупции в Минтрансе
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке новый исполняющий обязанности мэра&nbsp;&mdash; Бактыбек Кудайбергенов В Бишкеке новый исполняющий обязанности мэра — Бактыбек Кудайбергенов
Завтра в&nbsp;одном из&nbsp;районов Бишкека не&nbsp;будет холодной воды Завтра в одном из районов Бишкека не будет холодной воды
Казахстан изменил порядок пересечения границы в&nbsp;период карантина Казахстан изменил порядок пересечения границы в период карантина
У&nbsp;15&nbsp;детей в&nbsp;Кыргызстане подтвердили синдром Кавасаки У 15 детей в Кыргызстане подтвердили синдром Кавасаки
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; предупреждает о&nbsp;новой схеме мошенничества в&nbsp;интернете «Оптима Банк» предупреждает о новой схеме мошенничества в интернете
В&nbsp;два раза больше интернета! +20&nbsp;ГБ в&nbsp;подарок при покупке смартфона онлайн В два раза больше интернета! +20 ГБ в подарок при покупке смартфона онлайн
Полномасштабное обновление платформы &laquo;ЭЛСОМ&raquo; Полномасштабное обновление платформы «ЭЛСОМ»
Herbalife Nutrition удостоен медали &laquo;&#8470;&nbsp;1&nbsp;Выбор года 2020&raquo; в&nbsp;Кыргызстане Herbalife Nutrition удостоен медали «№ 1 Выбор года 2020» в Кыргызстане
11 февраля, четверг
20:14
Кримавторитету Дженго стало плохо в суде. Ему вызвали скорую помощь Кримавторитету Дженго стало плохо в суде. Ему вызвали с...
20:03
Осенью в Кыргызстане пройдет первый Международный форум ректоров
20:01
Загрязнение воздуха в Бишкеке. К вечеру уровень немного поднялся
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»
19:43
Возобновление учебы. Мэрия Бишкека попросит Минздрав забронировать одну больницу