Жители Аламединского района вышли на митинг: претензии к мэрии Бишкека

У здания мэрии Бишкека проходит митинг жителей Аламединского района. Они обвиняют муниципалитет в том, что столичные чиновники посягают на земли сельчан.

По словам участников акции протеста, недавно к ним приезжал и. о. мэра Балбак Тулобаев и сказал, что хотят территорию Аламединского района присоединить к городу, построить на ней многоэтажки.

«Нашим родителям выдавали участки, кто-то купил их еще в 2005-2006 годах. Сколько лет ждем трансформацию земли. Садыр Жапаров обещал помочь нам. Приходит Балбак Тулобаев и против президента говорит. Мы относимся к Чуйской области», — отметили митингующие.

Фото 24.kg. Жители Аламединского района вышли на митинг

Они добавили, что уже 25 лет защищают свои участки. «Это наша собственность, почему ее кто-то должен забрать», — добавили участники митинга.