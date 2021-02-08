12:45
USD 84.80
EUR 101.63
RUB 1.13
Общество

Жители Аламединского района вышли на митинг: претензии к мэрии Бишкека

У здания мэрии Бишкека проходит митинг жителей Аламединского района. Они обвиняют муниципалитет в том, что столичные чиновники посягают на земли сельчан.

По словам участников акции протеста, недавно к ним приезжал и. о. мэра Балбак Тулобаев и сказал, что хотят территорию Аламединского района присоединить к городу, построить на ней многоэтажки.

«Нашим родителям выдавали участки, кто-то купил их еще в 2005-2006 годах. Сколько лет ждем трансформацию земли. Садыр Жапаров обещал помочь нам. Приходит Балбак Тулобаев и против президента говорит. Мы относимся к Чуйской области», — отметили митингующие.

24.kg
Фото 24.kg. Жители Аламединского района вышли на митинг

Они добавили, что уже 25 лет защищают свои участки. «Это наша собственность, почему ее кто-то должен забрать», — добавили участники митинга.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182632/
просмотров: 1005
Версия для печати
Материалы по теме
Дайте нам работать! Торговцы с Ошского рынка вышли на митинг
Сторонники Алмазбека Атамбаева вышли на митинг к ГКНБ
Насмешка над митингующими. Родителей школьников возмутил пост советника мэра
Откройте школы! Родители бишкекских учеников вышли на митинг к мэрии
Привет, ларьки. За отмену моратория на выделение земель в столице выступает БГК
Митинг в поддержку Алмазбека Атамбаева проходит у здания суда в Бишкеке
Заявление на Сооронбая Жээнбекова будут рассматривать МВД и ГКНБ
Жители села Чон-Талаа вышли на митинг. Требуют построить хорошую школу
Будем стоять до конца. Арендаторы ТЦ «Караван» обратились к Садыру Жапарову
Арендаторы ТЦ «Караван» вновь вышли на митинг к Дому правительства
Популярные новости
Похороны миллиардера Алиджана Ибрагимова: как проходят и&nbsp;кто присутствует Похороны миллиардера Алиджана Ибрагимова: как проходят и кто присутствует
Журналисты проверили, правда&nbsp;ли Димаш Кудайберген является потомком кыргызов Журналисты проверили, правда ли Димаш Кудайберген является потомком кыргызов
В&nbsp;посольстве России в&nbsp;Кыргызстане напомнили об&nbsp;основаниях для перелета в&nbsp;Москву В посольстве России в Кыргызстане напомнили об основаниях для перелета в Москву
Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев улетает за&nbsp;рубеж на&nbsp;лечение Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев улетает за рубеж на лечение
Бизнес
Открытие нового филиала ЗАО &laquo;Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк&raquo; Открытие нового филиала ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк»
Рак у&nbsp;детей агрессивен, но&nbsp;лучше поддается лечению Рак у детей агрессивен, но лучше поддается лечению
Лаборатория &laquo;Гемотест&raquo; начала обрабатывать ПЦР-тесты на&nbsp;COVID-19&nbsp;в Бишкеке Лаборатория «Гемотест» начала обрабатывать ПЦР-тесты на COVID-19 в Бишкеке
Нурсултан Кубанов создает новую партию Нурсултан Кубанов создает новую партию
8 февраля, понедельник
12:32
В Ошской области произошло землетрясение В Ошской области произошло землетрясение
12:21
В БГК снова подняли вопрос переименования районов столицы
12:05
Толкнешь — упадет. Депутат о качестве ограждений на границе
12:00
В Кыргызстане появился новый город. Президент Садыр Жапаров подписал закон
11:55
Торткульское водохранилище. К митингующим вышел депутат Жогорку Кенеша