Меньше 5 тысяч сомов. Врач озвучил заработную плату медработников

Врач Эрмек Исмаилов в своем блоге в Twitter поделился документом, где указана заработная плата медработников в Кыргызстане.
Из него следует, что молодой врач в Кыргызстане получает зарплату в 4 тысячи 70 сомов, а у медсестры она составляет 3 тысячи 505 сомов.
Напомним, недавно пользователи соцсетей ополчились на премьер-министра Улукбека Марипова за его высказывание о том, что можно прожить на 5 тысяч 600 сомов.
Тогда еще кандидат на пост премьер-министра Улукбек Марипов, отвечая на вопросы депутатов парламента, заявил, что в Кыргызстане можно прожить на 5 тысяч 600 сомов в месяц.
«Можно, но сложно», — сказал он.
«Честно говоря, я понимаю ваш вопрос, вы говорите о потребительской корзине и прожиточном минимуме», — добавил Улукбек Марипов.
Нардеп спросил, почему в постановлении правительства говорится, что на такую мизерную сумму можно прожить.
В ответ Улукбек Марипов сказал: «Это безысходность, мы рассмотрим вопрос».
Дастан Бекешев ранее выступил с инициативой снизить зарплаты президента, премьер-министра и депутатов до уровня прожиточного минимума. Но в Жогорку Кенеше законопроект не пропускают. Документ разработали еще в начале декабря, но аппарат ЖК не публикует его на официальном сайте для общественного обсуждения.