18:23
Премьеры Казахстана и Беларуси прибыли в Кыргызстан для участия в заседании ЕМПС

Фото кабмина. Премьер Беларуси Александр Турчин прибыл в Кыргызстан для участия в заседании ЕМПС

Премьер-министры Республики Казахстан Олжас Бектенов и Республики Беларусь Александр Турчин прибыли в Чолпон-Ату для участия в очередном заседании Евразийского межправительственного совета. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина КР.

По ее данным, в международном аэропорту «Иссык-Куль» глав правительств встречал заместитель председателя кабинета министров КР — министр водного хозяйства, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев.

Отмечается, что в рамках заседания ЕМПС запланировано обсуждение ключевых направлений интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, включая развитие торговли, кооперационных связей, а также реализацию совместных экономических проектов.

Ранее в Чолпон-Ату прибыл председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседание Евразийского межправительственного совета не приедет.

В состав ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.
