Вакцинация населения от коронавируса в Кыргызстане пройдет в три этапа

Вакцинацию от коронавируса в Кыргызстане планируют провести в три этапа. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее словам, разработан национальный план по развертыванию вакцинации против COVID-19. «Согласно рекомендации научно-технической группы по иммунизации, министерством определены приоритетные группы населения. На первом этапе планируется вакцинировать медработников с высоким и очень высоким риском заражения, а также граждан из социально-демографических групп со значительно более высоким риском развития заболевания, преподавателей, сотрудников правоохранительных органов, сотрудников сферы услуг. На втором этапе — лиц в возрасте 60 лет и старше, а также граждан с клиническими факторами риска, хроническими заболеваниями, а также из социально уязвимых слоев населения, на последнем — остальных граждан», — отметила она.

Прививки будут делать на добровольной основе. Айнура Акматова

Айнура Акматова добавила, что Минздрав также разработал план по развертыванию прививочных пунктов. Для проведения вакцинации также будут привлечены мобильные бригады по иммунизации.

«Проводится работа по созданию цифровых приложений по электронной очереди, передаче сведений о возможных постпрививочных реакций, иммунологического паспорта», — сказала она.

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По ее словам, Минздрав проводит переговоры с производителями вакцины «Спутник-V» по подготовке документов для регистрации ее в Кыргызстане. «Продолжается изучение вопроса по налаживанию технологического процесса изготовления российской вакцины в КР для дальнейшего улучшения доступа к вакцинам. Кроме того, ожидаем решение российской стороны по возможным поставкам, условиям и ценовой политике вакцин, производимых в РФ», — проинформировала она.

«Со стороны ВОЗ в рамках механизма COVAX есть предложение о поступлении вакцины AstraZeneca в количестве 504 тысячи доз», — отметила она.