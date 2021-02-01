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Общество

Вместо Алмазбека Бейшеналиева хотят назначить другого министра образования

Алмазбека Бейшеналиева хотят сместить с поста главы министерства образования. Об этом на своей странице в Facebook заявил депутат ЖК Жанар Акаев.

По его словам, на место министра планируется назначить ректора Кыргызского национального аграрного университета.

«Завтра на заседании коалиции большинства прогрессивного министра образования и науки Алмаза Бейшеналиева сместят с должности, на его место хотят рекомендовать ректора Кыргызского национального аграрного университета, специализирующегося на ветеринарии. Я слышал, что в отношении него было возбуждено уголовное дело. Утром отправим запрос по этому поводу в соответствующие органы», — написал нардеп.

Facebook
Фото Facebook. Жанар Акаев

Отметим, Алмазбек Бейшеналиев утвержден парламентом на пост министра образования и науки КР в октябре 2020 года. 21 января 2021 года все правительство ушло в отставку после того, как исполняющий на тот момент обязанности президента торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов подписал указ о прекращении Садыром Жапаровым полномочий премьер-министра.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181790/
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