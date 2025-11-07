15:45
Власть

Трем депутатам Жогорку Кенеша запретили въезд на территорию России

Трем депутатам Жогорку Кенеша запретили въезд в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал «Соседи — Центральная Азия».

По его данным, Жанар Акаев, Мирлан Самыйкожо и Чолпон Султанбекова больше не смогут посещать Российскую Федерацию. «Причина — распространение русофобии в регионе и конкретные законодательные инициативы, направленные на фальсификацию истории», — говорится в сообщении.

Все трое являлись инициаторами законопроекта о признании «жертвами политических репрессий» участников басмаческого движения, коллаборационистов времен Великой Отечественной войны и дезертиров, пишет канал.

Напомним, согласованный вариант законопроекта о реабилитации жертв политических репрессий принят в Жогорку Кенеше год назад.

Депутаты единогласно приняли документ о реабилитации граждан, пострадавших в результате репрессий за политические и религиозные убеждения в 1918-1953 годах. Это произошло после того, как ранее президент страны вернул его с возражениями для повторного рассмотрения.

Инициаторы также предлагали добавить статью, согласно которой осужденные по Уголовному кодексу РСФСР от 1922 и 1926 годов, действовавшему на территории КР до 1961-го, подлежат реабилитации.

Согласно официальным данным, в республике число репрессированных граждан составляет 18 тысяч человек.
