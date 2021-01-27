Адвокат рассказал о нарушениях при задержании Абдиля Сегизбаева

Задержание экс-главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева прошло с грубейшими нарушениями. Об этом журналистам заявил адвокат Кантемир Турдалиев.



По его словам, на сегодня Абдилю Сегизбаеву обвинения не предъявлены. «Его закрыли с грубейшими нарушениями. Прежде чем это делать, его должны были уведомить о подозрении в совершении какого-либо преступления. Уведомления не было. Никаких документов у меня сейчас нет. Несмотря на отсутствие уведомления, его допрашивали целый день. Когда я попросил предоставить мне копию протокола допроса, мне его не дали. Хотя согласно статье 54 УПК следователь обязан выдать адвокату копии процессуальных документов, которые есть», — рассказал Кантемир Турдалиев.

Он добавил, что Абдиль Сегизбаев считает уголовное преследование политическим гонением.

Ранее Военная прокуратура сообщила о вручении Абдилю Сегизбаеву уведомления о подозрении по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Он водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Напомним, Абдиль Сегизбаев является фигурантом двух дел — по коррупции при трансформации земельных участков в селе Кой-Таш и по так называемому Белизгейту.

Второе дело возбуждено по заявлению бывшего главы фракции «Ата Мекен» Алмамбета Шыкмаматова, поданному им еще в 2019 году. Тогда главный надзорный орган отказал заявителю, отметив, что в действиях Сегизбаева нет состава преступления. Теперь свое постановление об отказе Генпрокуратура отменила и вынесла новое — удовлетворить прошение Алмамбета Шыкмаматова. Он требует привлечь Абдиля Сегизбаева к уголовной ответственности за распространение фальшивых документов по Белизгейту.