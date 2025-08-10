В Бишкеке задержали адвоката по подозрению в даче взятки сотруднику милиции. Об этом сообщает пресс-служба УВД Свердловского района.
Уточняется, что совместно с сотрудниками внутренней службы расследований МВД задержан адвокат, пытавшийся передать взятку следователю.
Следователь сообщил руководству, что адвокат Л.С. предложил ему 144 тысячи сомов за фальсификацию материалов уголовного дела по факту мошенничества и освобождение обвиняемой А.С. от уголовной ответственности.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 345 «Дача взятки» УК КР.
В ходе оперативно-следственных мероприятий Л.С., 1962 года рождения, задержан в служебном кабинете следователя в момент передачи денег.
А.С., проходящая по делу о мошенничестве, также задержана и водворена в ИВС.