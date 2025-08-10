В Бишкеке задержали адвоката по подозрению в даче взятки сотруднику милиции. Об этом сообщает пресс-служба УВД Свердловского района.

Уточняется, что совместно с сотрудниками внутренней службы расследований МВД задержан адвокат, пытавшийся передать взятку следователю.

Следователь сообщил руководству, что адвокат Л.С. предложил ему 144 тысячи сомов за фальсификацию материалов уголовного дела по факту мошенничества и освобождение обвиняемой А.С. от уголовной ответственности.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 345 «Дача взятки» УК КР.

В ходе оперативно-следственных мероприятий Л.С., 1962 года рождения, задержан в служебном кабинете следователя в момент передачи денег.

А.С., проходящая по делу о мошенничестве, также задержана и водворена в ИВС.