Сюжет: Давление на СМИ

Адвокат считает, что есть основания для отмены решения по Temirov Live и Kloop

Адвокат Акмат Алагушев прокомментировал 24.kg решение суда о признании экстремистскими информационных материалов интернет-изданий Temirov Live, Kloop Media и «Айт Айт десе».

По его словам, судебное решение вызывает серьезные вопросы с точки зрения процессуального и материального права.

«Гражданское процессуальное законодательство не предусматривает возможности признания деятельности физических лиц экстремистской в порядке особого производства. Фактически суд дал уголовно-правовую оценку действиям граждан, что выходит за пределы компетенции гражданского суда», — сказал юрист.

Кроме того, он отметил: в решении не указано, какие именно материалы признаны экстремистскими и по каким критериям. Это противоречит принципам правовой определенности и справедливого разбирательства.

Читайте по теме
CPJ призывает отменить решение о признании Temirov Live, Kloop экстремистскими

«Такой подход приводит к абсурдным последствиям: под действие решения могут подпасть, например, интервью с должностными лицами, репортажи с официальных мероприятий, материалы о медицине или образовании. Помимо абсурдности, подобный подход создает риск чрезмерного ограничения свободы выражения мнений, гарантированной Конституцией и международными обязательствами КР, включая статью 19 Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП). С учетом выявленных процессуальных нарушений, как мне кажется, имеются все основания для отмены решения в кассационном порядке», — считает Акмат Алагушев.

Напомним, 27 октября Октябрьский районный суд Бишкека удовлетворил иск прокуратуры и признал экстремистскими информационные материалы интернет-изданий Temirov Live, Kloop Media и «Айт Айт десе».
