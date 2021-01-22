Китай выделит 18 правительственных стипендий для кыргызстанцев. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

По его информации, КНР объявляет конкурс на обучение в высших учебных заведениях по программам бакалавриата, магистратуры, докторантуры и для прохождения языковой стажировки на 2021-2022 учебный год.

«Китай выделяет 18 правительственных стипендий для обучения в высших учебных заведениях, из них 8 мест по линии соглашения ШОС и 10 мест — по линии межведомственного соглашения», — сообщили в ведомстве.