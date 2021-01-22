18:55
USD 84.53
EUR 102.55
RUB 1.15
Общество

Китай выделит 18 правительственных стипендий для кыргызстанцев

Китай выделит 18 правительственных стипендий для кыргызстанцев. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

По его информации, КНР объявляет конкурс на обучение в высших учебных заведениях по программам бакалавриата, магистратуры, докторантуры и для прохождения языковой стажировки на 2021-2022 учебный год.

«Китай выделяет 18 правительственных стипендий для обучения в высших учебных заведениях, из них 8 мест по линии соглашения ШОС и 10 мест — по линии межведомственного соглашения», — сообщили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180826/
просмотров: 219
Версия для печати
Материалы по теме
Молодых юристов Кыргызстана приглашают на учебу в Японию (обновлено)
Министр образования без предупреждения проверил школу в Бишкеке
Минобразования сообщило о начале приема документов для поступления в вузы Турции
На Иссык-Куле усилены меры по обеспечению дорожной безопасности школьников
Канат Исаев обвинил Садыра Жапарова в связи со спецслужбами КНР. СМИ проверили
Китай будет и впредь придерживаться курса дружественных отношений с Кыргызстаном
Хотят учиться. Не все иностранные студенты-медики за онлайн-обучение
Качество образования связано с растущим уровнем терроризма, считает эксперт
В Китае журналистке дали четыре года колонии за репортажи из Ухани
Цифра дня. 23 тысячи кыргызстанцев обучили востребованным профессиям
Популярные новости
Твой сын&nbsp;&mdash; убийца, заявил в&nbsp;суде Равшан Джеенбеков. Ответ ветеранов &laquo;Альфы&raquo; Твой сын — убийца, заявил в суде Равшан Джеенбеков. Ответ ветеранов «Альфы»
Дорогая машина и&nbsp;новый iPhone. Глава ГСБЭП ответил на&nbsp;критику в&nbsp;соцсетях Дорогая машина и новый iPhone. Глава ГСБЭП ответил на критику в соцсетях
Сколько вы&nbsp;готовы платить за&nbsp;проезд в&nbsp;маршрутках Бишкека? Опрос Сколько вы готовы платить за проезд в маршрутках Бишкека? Опрос
Возвращение в&nbsp;школу. Надолго&nbsp;ли? Возвращение в школу. Надолго ли?
Бизнес
Макгрегор против Порье&nbsp;&mdash; на&nbsp;кону встреча с&nbsp;Хабибом. Смотрите в&nbsp;O!TV Макгрегор против Порье — на кону встреча с Хабибом. Смотрите в O!TV
Зимнее снижение по&nbsp;кредитам от&nbsp;&laquo;Бай-Тушума&raquo; Зимнее снижение по кредитам от «Бай-Тушума»
Виртуальная накопительная карта&nbsp;&mdash; новый способ сделать покупки приятнее Виртуальная накопительная карта — новый способ сделать покупки приятнее
Беззаконие продолжается. Силовики вновь пришли на&nbsp;склады &laquo;Спекулянта&raquo; Беззаконие продолжается. Силовики вновь пришли на склады «Спекулянта»
22 января, пятница
18:43
Манасчи Доолот Сыдыков планирует три дня подряд рассказывать эпос «Манас» в Оше Манасчи Доолот Сыдыков планирует три дня подряд рассказ...
18:30
23 января: где в регионах отключат свет
18:29
Правительство Кыргызстана внедряет новую концепцию бюджетной политики
18:14
Китай выделит 18 правительственных стипендий для кыргызстанцев
18:08
Сроки сдачи отчетности в электронном виде перенесены