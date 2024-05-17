Президент Садыр Жапаров принял заместителя Генерального секретаря ООН

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял заместителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций – главу Контртеррористического управления ООН Владимира Воронкова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и сотрудничества между Кыргызстаном и ООН.

Глава государства отметил важную роль организации в обеспечении мира и безопасности, подчеркнув, что Кыргызстан выступает за укрепление тесного партнерства со всеми государствами – членами ООН и специализированными агентствами ООН для мирного решения конфликтов и совместной борьбы с вызовами современности.

Садыр Жапаров акцентировал внимание на том, что Кыргызская Республика решительно осуждает терроризм во всех его проявлениях и принимает активное участие в реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН, которая обеспечивает прочную основу для эффективного противодействия международному терроризму.

Он отметил, что на региональном уровне Кыргызстан успешно сотрудничает с ООН и странами Центральной Азии в рамках реализации совместного плана действий по предупреждению экстремизма и противодействию терроризма, а также связанных с ними другими видами трансграничной преступности, включая наркоторговлю, отмывание денег и финансирование терроризма.

Садыр Жапаров рассказал о выдвижении кандидатуры Кыргызстана в непостоянные члены Совета безопасности ООН на 2027-2028 годы.

В свою очередь Владимир Воронков поблагодарил Садыра Жапарова за теплый прием и передал слова приветствия и наилучшие пожелания от Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша.

Относительно выдвижения кандидатуры Кыргызстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы Воронков отметил, что у страны есть хорошие шансы получить это место.

Он также отметил тесное и продуктивное взаимодействие Кыргызстана с антитеррористическими институтами и структурами ООН, а также предложил рассмотреть вопрос расширения сотрудничества в сфере подготовки кадров и организации стажировок для молодых специалистов из Кыргызстана в институтах ООН.

Кроме того, Владимир Воронков подчеркнул высокий уровень подготовленности органов правопорядка и национальной безопасности Кыргызстана, создание в стране мощной законодательной базы для продвижения контртеррористической повестки.