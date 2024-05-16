Кыргызстан начал полевые исследования для открытия нового КПП на границе с КНР. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что на месте предстоящего строительства был рассмотрен маршрут будущего возведения автодороги Барскоон — Учтурфан — Аксу.

«Заместитель председателя кабинета министров, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев провел межведомственное совещание с выездом на место с участием представителей соответствующих государственных органов и служб для обсуждения вопросов, связанных с открытием пункта пропуска «Бедел» на кыргызско-китайской границе в Иссык-Кульской области», — говорится в сообщении.

В частности, на месте предстоящего строительства КПП группой специалистов были «исследованы предварительные места» расположения пункта пропуска «Бедел», а также пунктов пограничного и таможенного контроля. Кроме того, на месте были рассмотрены маршрут будущего возведения трассы Барскоон — Учтурфан — Аксу (Кыргызстан — Китай) и вопросы «строительства соответствующей инфраструктуры для полноценного функционирования указанных объектов».

Договоренность сторон об открытии еще одного пограничного КПП была достигнута в мае 2023 года во время визита президента Садыра Жапарова в КНР.

Протяженность общего участка границы КР и Китая составляет около 850 километров. Ее основная часть пролегает через труднодоступные горные хребты и перевалы высотой от 3,5 тысячи до 4,5 тысячи метров над уровнем моря. Из-за сложности рельефа на границе двух государств расположены всего два пункта пропуска.