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Разыскиваемый узбекистанец незаконно пересек границу. Он задержан в Джалал-Абаде

Правоохранители задержали 42-летнего гражданина Узбекистана, который незаконно пересек границу и попал в Кыргызстан. Об этом сообщили в пресс-службе управления внутренних дел Джалал-Абадской области.

Оперативники ГУВД Джалал-Абада получили информацию, что в городе находится гражданин соседней страны, который незаконно пересек границу. Правоохранители начали поиски.

«В городе Джалал-Абаде задержан гражданин Узбекистана 42-летний У. А., который у себя в стране в 2023 году объявлен в розыск за совершение тяжкого преступления», — говорится в сообщении.

Факт зарегистрирован по статье «Незаконное пресечение госграницы» УК КР. Задержанного водворили в ИВС. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/294254/
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