В Кыргызстан приехала новый вице-президент «Радио Свобода» Никола Карим

В администрации президента Кыргызстана прошла встреча пресс-секретаря главы государства с новым вице-президентом «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Николой Карим, которая находится с визитом в Бишкеке. Об этом Аскат Алагозов сообщил на своей странице в Facebook.

«В ходе беседы обсудили актуальные вопросы, связанные со средствами массовой информации в нашей стране. В частности, отмечено, что президент Садыр Жапаров всегда подчеркивает значимость СМИ в жизни общества. Обсуждена важность соблюдения действующего законодательства страны. Особое внимание уделено необходимости сбалансированного освещения событий, включая повышение доли позитивных новостей для общественности», — написал Аскат Алагозов.

Во встрече участвовали директор центральноазиатских программ «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Хамид Исмаилов, директор кыргызской службы «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Венера Жуматаева, руководитель бишкекского представительства кыргызской службы «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (Азаттык) Бакытбек Асанов.